Rritje e fortë e çmimit të naftës, Brent tejkalon 110 dollarë për fuçi

Çmimet globale të naftës po vijojnë rritjen e fortë, ndërsa përshkallëzimi i konfliktit në Lindja e Mesme po shton frikën për ndërprerje serioze në furnizimin botëror me energji.
Në tregjet aziatike, nafta Brent për dorëzimin në prill, një nga referencat kryesore për Evropën, u tregtua rreth 111 dollarë për fuçi, me një rritje prej 3.4%. Ndërkohë, nafta bruto amerikane WTI kapërceu 99 dollarë për fuçi, duke vazhduar trendin rritës të ditëve të fundit.
Rritja e çmimeve lidhet me zhvillimet e fundit në rajon, ku Irani ka ndërmarrë sulme me raketa ndaj objekteve energjetike në Katar, ku ndodhet një nga qendrat më të mëdha në botë për eksportin e gazit natyror të lëngshëm. Kjo vjen pas tensioneve me Izraeli dhe goditjeve ndaj fushës së gazit Pars Jugor.
Presidenti i Shtetet e Bashkuara, Donald Trump, deklaroi se kishte dijeni paraprake për sulmin izraelit, por bëri thirrje për shmangien e goditjeve të mëtejshme ndaj infrastrukturës energjetike iraniane.
Ndërkohë, SHBA ka pezulluar përkohësisht Aktin Jones për 60 ditë, duke lejuar anije me flamur të huaj të transportojnë energji midis porteve amerikane, në përpjekje për të ulur kostot e brendshme.
Që nga nisja e konfliktit, çmimet e naftës janë rritur me rreth 50%, ndërsa transporti detar në Ngushtica e Hormuzit është paralizuar pjesërisht. Kjo rrugë strategjike përpunon rreth 20% të furnizimit global me naftë, ndërsa disa vende prodhuese në rajon kanë reduktuar ndjeshëm prodhimin, duke shtuar presionin mbi tregjet ndërkombëtare.
