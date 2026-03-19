REPORTAZH/ Nëna shqiptare lindi beben në shtëpi në fshatin italian që priste 50 vjet për një vajzë

Babai telefonon urgjencën, fqinja bëhet mamí: Isabel lindi në shtëpi në ditën e Festës së Gruas. E vogla i surprizoi prindërit, pasi parë nuk u dha kohë të arrinin në spital. Ajo erdhi në jetë në Sorgà në ditën e Festës së Gruas
Një nxitim për të ardhur në jetë që nuk i la kohë mamit dhe babait të shkonin në spital për lindjen. Kjo është historia që nëna Ariola, 29 vjeçe, dhe babai Jetmir Aruçi, 35 vjeç, do t’i tregojnë vajzës së tyre, e cila ditët e fundit u bë një nga fëmijët e parë që pas të paktën pesëdhjetë vitesh lindi pikërisht në fshatin Sorgà, në shtëpi.
Në shtëpi, si dikur. Sot, ata që jetojnë në fshat dhe presin një fëmijë drejtohen zakonisht në spitalet e Isola della Scala ose Villafranca. Por Isabel nuk ndoqi “protokollet” moderne dhe tregoi se donte të lindte menjëherë, ndërsa nëna ndodhej në dhomën e djalit të vogël Lion. Kështu, babait 35-vjeçar nuk i mbeti gjë tjetër veçse të telefononte urgjencën dhe të përballonte lindjen në shtëpi, me ndihmën e një fqinjës që u improvizua si mamí, nën udhëzimet e personelit mjekësor.
Ora dy e natës
“Rreth orës dy të natës”, tregon ende i emocionuar babai Jetmir, “gruaja ime pati dhimbje. Lindja ishte planifikuar për 16 mars dhe nuk u shqetësuam shumë, sepse kontraksionet ishin të rralla. Doktoresha na kishte thënë të rrimë të qetë, se nuk ishte momenti”. Por Isabel ishte e paduruar për të ardhur në jetë dhe brenda pak çastesh plasën ujërat, pikërisht ndërsa nëna ishte në dhomën e Lionit për ta qetësuar.
“Telefonova urgjencën për ndihmë”, vazhdon Jetmir, “por gruaja më tha se nuk kishte kohë dhe se foshnja duhej të lindte menjëherë. Brenda pak minutash pashë të dilte koka dhe thirra fqinjët për ndihmë. Fillimisht menduan se duhej të shkonim në spital, por më pas kuptuan se gjithçka do të ndodhte në shtëpi. Operatori në telefon më tregoi çfarë të bëja dhe për pak çaste pashë vajzën time të vinte në jetë. Më ndihmoi fqinja. Pastaj erdhi ambulanca me mjekun. Gjetën gruan dhe vajzën në gjendje të mirë dhe i dërguan menjëherë në spitalin e Villafranca-s, ku qëndruan për tre ditë”.
Kordoni kërthizor
Gjatë lindjes në shtëpi, Jetmir dhe fqinja vunë re se kordoni kërthizor ishte mbështjellë rreth qafës së Isabel dhe, me një manovër të kujdesshme, arritën ta zhvendosin, duke shmangur probleme në frymëmarrje. “Me një gisht”, shpjegon babai, “iu afrova qafës së Isabel dhe arrita ta heq kordonin në kohë, para se trupi i saj të dilte plotësisht. Foshnja peshonte tre kilogramë dhe mjekët na thanë se ishte mirë”.
Nëna Ariola ishte shumë e shqetësuar për lindjen në shtëpi, nga frika e komplikacioneve. Megjithatë, gjithçka përfundoi mirë dhe Isabel erdhi në jetë pas një lindjeje që zgjati më pak se 20 minuta.
Vëllai i vogël Lion
Nëna dhe vajza janë mirë dhe po rikuperohen, të përkujdesura nga Jetmir dhe djali i vogël Lion, i cili, vetëm 5 vjeç, pa motrën e tij të lindte në dhomën e tij, pranë lodrave të preferuara.
“I shpjeguam”, përfundon babai, “se Isabel donte të lindte pranë tij për ta bërë të ndihej krenar: Lion është shumë i lumtur dhe ndihet i rëndësishëm”.
Familja Aruci është me origjinë nga Shqipëria dhe të dy prindërit jetojnë prej shumë vitesh në Itali. Jetmir punon në një kompani në Verona, ndërsa Ariola në një kompani multinacionale.
Ata kanë zgjedhur të jetojnë në Sorgà për qetësinë që ofron fshati, duke e konsideruar vendin ideal për të rritur fëmijët larg zhurmës së qytetit. /noa.al, përkthyer nga Arena.it
