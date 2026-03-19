Përballje të forta në çerekfinalet e Ligës së Kampionëve

Zvicër – Janë përcaktuar çiftet çerekfinaliste të Liga e Kampionëve UEFA, me disa përballje të mëdha që pritet të tërheqin vëmendjen e tifozëve në mbarë botën.
Sfida më e spikatur e kësaj faze do të jetë ajo mes Real Madrid dhe Bayern Munich, një duel klasik i futbollit europian. Po ashtu, vëmendje të madhe pritet të marrë edhe derbi spanjoll mes Barcelona dhe Atlético Madrid.
Një tjetër përballje e fortë do të jetë ajo mes kampionëve në fuqi, Paris Saint-Germain, dhe skuadrës angleze Liverpool. Ndërkohë, në letër, përballja mes Arsenal dhe Sporting Lisbon konsiderohet më e balancuar.
Në këtë fazë marrin pjesë tre skuadra nga Spanja, dy nga Anglia, si dhe nga një përfaqësuese nga Portugalia, Franca dhe Gjermania.
Kalendari i ndeshjeve çerekfinale
Ndeshjet e para
E martë, 7 prill (21:00)
Real Madrid – Bayern Munich
Sporting Lisbon – Arsenal
E mërkurë, 8 prill (21:00)
Paris Saint-Germain – Liverpool
Barcelona – Atlético Madrid
Ndeshjet e kthimit
E martë, 14 prill (21:00)
Liverpool – Paris Saint-Germain
Atlético Madrid – Barcelona
E mërkurë, 15 prill (21:00)
Bayern Munich – Real Madrid
Arsenal – Sporting Lisbon
