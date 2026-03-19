Dalin nga shinat 24 vagona treni në Teksas. Rrjedhje etanoli në zonë

Teksas, SHBA – Më shumë se 24 vagonë të një treni të kompanisë Union Pacific dolën nga shinat mëngjesin e së mërkurës pranë Hjustonit, duke shkaktuar rrjedhje etanoli nga disa prej tyre.
Sipas mediave amerikane, aksidenti ndodhi rreth orës 05:00 me orën lokale në qytetin Richmond, rreth 48 kilometra në jugperëndim të Hjustonit.
Autoritetet konfirmuan se nuk ka persona të lënduar nga incidenti. Zëdhënësja e kompanisë Union Pacific, Robynn Tysver, deklaroi për mediat se situata është vënë nën kontroll dhe hetimet janë në vijim.
Marshalli i zjarrfikësve të Qarkut Fort Bend, Justin Jurek, bëri të ditur se dy prej vagonëve të dalë nga shinat pësuan rrjedhje etanoli, e cila u ndal më vonë nga ekipet në terren. Një tjetër vagon kishte rrjedhje shurupi misri, e cila gjithashtu u vu nën kontroll.
Si pasojë e aksidentit, pati ndërprerje të konsiderueshme të trafikut në zonën përreth Richmondit, ndërsa disa agjenci emergjence u angazhuan në operacionet e menaxhimit të situatës.
Autoritetet nuk kanë dhënë ende një afat për përfundimin e pastrimit, ndërsa ekipet vijojnë të identifikojnë përmbajtjen e vagonëve dhe rreziqet e mundshme. Nuk është dhënë asnjë urdhër evakuimi për banorët e zonës.
