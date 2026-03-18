Sekreti i rinisë: Multivitaminat mund të ngadalësojnë plakjen biologjike

Një studim i ri nga Mass General Brigham sugjeron se marrja e një multivitamine çdo ditë mund të ngadalësojë procesin e plakjes biologjike tek të rriturit e moshuar. Rezultatet u publikuan në Nature Medicine.
Studiuesit analizuan të dhëna nga një provë klinike e madhe e rastësishme, duke përdorur pesë tregues të ndryshëm të plakjes biologjike, të cilët matin sa shpejt plaken qelizat dhe organizmi në nivel molekular. Tek pjesëmarrësit që morën multivitamina çdo ditë për dy vjet, plakja biologjike u ngadalësua mesatarisht me rreth katër muaj krahasuar me grupin që mori placebo.
Rezultatet ishin më të dukshme tek pjesëmarrësit me moshë biologjike më të madhe se mosha reale. Autorët e studimit, përfshirë Howard Sesso, nënvizuan se studimi hap mundësi për mënyra që jo vetëm të zgjasin jetën, por edhe të përmirësojnë cilësinë e saj.
Studiuesit përdorën mostra gjaku nga 958 pjesëmarrës të shëndetshëm, mesatarisht 70 vjeç, si pjesë e projektit COcoa Supplement Multivitamins Outcomes Study (COSMOS). Matjet përfshinin edhe “orët epigjenetike” që vlerësojnë plakjen biologjike përmes ndryshimeve të vogla kimike në ADN, të njohura si metilim, të cilat ndikojnë në shprehjen e gjeneve.
Pjesëmarrësit u ndanë në katër grupe: multivitamina dhe ekstrakt kakaoje, kakao dhe placebo, vetëm multivitamina, dhe vetëm placebo. Analizat treguan ngadalësim të plakjes në të pesë treguesit epigjenetikë tek grupi që mori multivitamina, përfshirë dy tregues që lidhen me rrezikun e vdekshmërisë.
Megjithatë, studiuesit theksojnë se kërkohen studime të mëtejshme për të vërtetuar nëse këto efekte vazhdojnë dhe nëse ndikojnë në përmirësime të tjera shëndetësore, si funksioni njohës apo ulja e rrezikut për sëmundje kronike.
