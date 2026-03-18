Ndarja mes Metës dhe Kryemadhit, flet avokati Cakrani

Tiranë, 18 mars 2026 – Avokati Kujtim Cakrani ka reaguar mbi lajmet që qarkullojnë për një ndarje të mundshme mes ish-presidentit Ilir Meta dhe ish-bashkëshortes së tij, kryetares së LSI-së, Monika Kryemadhi.
Sipas Cakranit, çdo spekulim për ndarje është “një iluzion i ngritur nga mediat”.
“Ata kanë qenë bashkë për 34 vite dhe kanë tre fëmijë. Nuk kanë asnjë arsye të mos flasin, por nuk kanë folur. Kjo është e mbyllur për zotin Meta dhe zonjën Kryemadhi”, deklaroi avokati.
Ndërkohë, Gjykata e Posaçme ka kaluar për gjykim sot dosjen që i përfshin Meta-Kryemadhin, ku të dy akuzohen për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie.
Në këtë proces, të pandehur janë edhe Pirro Xhixho, Ema Çoku dhe Fatime Kryemadhi, mamaja e ish-kryetares së LSI-së. Xhixho akuzohet për korrupsion, ndërsa dy të tjerat për pastrim parash.
Lajmet mbi ndarjen e mundshme mes Metës dhe Kryemadhit duket se mbeten thjesht spekulime, ndërsa procesi gjyqësor vijon rrugën e tij ligjore.
