Rogerti-Artanit: ‘Dukesh që ke ushtruar dhunë në familje, je qejfli femrash’!

Në Big Brother VIP banori Rogert Sterkaj ka vijuar përplasjet e tij me Artan Kola, duke bërë deklarata të forta edhe për jetën private të tij.
Gjatë një debati, Rogerti komentoi:
“Dukesh që ke ushtruar dhunë në familje, ndaj gruas… Je qejfli femrash, të pëlqen pija.”
Deklaratat e tij kanë ngjallur reagime nga opinionistët dhe audienca, pasi përfshijnë individë që nuk janë pjesë e shtëpisë së BBVIP.
Megjithatë, Rogerti vijon të luajë rolin e tij pa filtra, duke mos kursyer asnjë nga banorët.
Ky incident vjen pas një serie përplasjesh mes banorëve, duke rritur tensionin brenda shtëpisë dhe interesin e publikut për dinamikat e lojës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd