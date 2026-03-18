Irani godet me raketë impiantin më të madh të gazit në botë, në Katar. Video

Katar, 18 mars 2026 – Një zjarr i fuqishëm ka shpërthyer në qytetin industrial Ras Laffan, ku ndodhet një nga impiantet më të mëdha në botë për prodhimin e gazit të lëngshëm natyror (LNG), pas një sulmi të pretenduar me raketa nga Irani.
Sipas autoriteteve në Katar, pesë raketa balistike janë lëshuar drejt territorit të vendit, nga të cilat katër janë neutralizuar nga sistemet mbrojtëse, ndërsa njëra ka goditur zonën industriale, duke shkaktuar zjarr të madh.
Ministria e Mbrojtjes e Katarit bëri të ditur se forcat e armatosura kanë ndërhyrë menjëherë për të zmbrapsur sulmin, ndërsa ekipet e mbrojtjes civile janë angazhuar për të vënë nën kontroll flakët dhe për të minimizuar dëmet.
“Forcat tona të armatosura kapën me sukses katër nga raketat balistike, ndërsa një raketë ra në qytetin industrial të Ras Laffan, duke shkaktuar një zjarr. Ekipet e Mbrojtjes Civile po punojnë për të kontrolluar situatën,” – thuhet në deklaratën zyrtare.
Pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë përmasat e mëdha të zjarrit dhe dëmet e shkaktuara në impiantin strategjik, i cili konsiderohet kyç për furnizimin global me gaz të lëngshëm natyror.
Autoritetet nuk kanë dhënë ende informacion për viktima, ndërsa situata mbetet në zhvillim.
BREAKING: A fire has broken out at Qatar's Ras Laffan refinery following an Iranian attack.
— Clash Report (@clashreport) March 18, 2026
