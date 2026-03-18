Super-Barça ia bën ‘7 me 2’ Newcastle në Champions
Transmetuar më 18-03-2026, 20:51

Barcelona tregon forcën në Champions dhe eleminon Newcastle me një fitore spektakolare 7-2. Pas barazimit 1-1 në aktin e parë, në sfidën e kthimit, katalanasit u treguan të pamëshirshëm në Camp Nou, duke “masakruar” anglezët. Në pjesën e parë, Raphinha shënoi i pari, ndërsa u përgjigj Elanga. Bernal “tundi rrjetën”, sakaq sërish Elanga vendosi ekuilibrat.

Në fundin e fraksionit, një gol i Yamal ndezi festën vendase. Pjesa e dytë u kthye në një “festival” golash, pasi ekipi i Flick realizoi me Fermin, Lewandowski (x2) dhe Raphinha. Barcelona siguron biletën për në fazën tjetër, me shpresën se do të mund të fitojë trofeun.

