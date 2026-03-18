Itali/ Tentoi të grabiste një të moshuar dhe dhunoi karabinierin, arrestohet pas 5 muajsh arrati 37-vjeçari shqiptar

Itali – Një shtetas shqiptar, i akuzuar për tentativë grabitjeje dhe dhunë ndaj forcave të rendit, është arrestuar pas pesë muajsh arrati në Arzago d’Adda.
Ngjarja daton në tetor të vitit 2025, kur 37-vjeçari, në bashkëpunim me një person tjetër, u kap në flagrancë teksa tentonte të hynte me forcë në banesën e një 85-vjeçari.
Me ndërhyrjen e Karabinierët Italianë, situata degjeneroi në përplasje të dhunshme. Sipas autoriteteve, dy të dyshuarit përdorën sprej irritues dhe mjete të forta për të goditur efektivët, duke shkaktuar plagosjen e njërit prej tyre.
Karabinieri i dëmtuar përfundoi në spital me nofull të thyer, traumë në kokë dhe lëndime që kërkuan rreth 30 ditë mjekim.
Në vendngjarje u arrestua bashkëpunëtori i 37-vjeçarit, ndërsa ky i fundit arriti të largohej dhe të fshihej për disa muaj.
Pas hetimeve intensive dhe analizimit të kamerave të sigurisë, policia arriti të identifikojë dhe lokalizojë autorin, i cili u vu në pranga në banesën e tij.
Gjatë kontrollit, autoriteteve i sekuestruan bizhuteri ari si dhe një armë elektrike që mbahej në mënyrë të paligjshme.
37-vjeçari, i cili rezulton me precedentë penalë dhe ishte nën një masë alternative sigurie, është dërguar në Burgu i San Vittore, ndërsa ndaj tij rëndojnë edhe akuza të tjera.
