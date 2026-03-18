Berisha nga Brukseli: PPE mbështet PD-në, integrimi i Shqipërisë i bllokuar nga korrupsioni

Bruksel, 18 mars 2026 – Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi nga Brukseli se Partia Popullore Evropiane (PPE) vijon të mbështesë fuqishëm Partia Demokratike e Shqipërisë, ndërsa akuzoi qeverinë shqiptare për bllokimin e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian.
Deklaratat u bënë në kuadër të 50-vjetorit të PPE-së, ku Berisha theksoi rolin e këtij grupimi si forca më e madhe politike në Evropë dhe kontributin e tij në ndërtimin e Evropës së pasluftës.
Sipas tij, marrëdhëniet mes PD-së dhe PPE-së janë “të shkëlqyera”, duke përmendur edhe mbështetjen e vazhdueshme të kësaj të fundit për opozitën shqiptare.
“Janë disa rezoluta që kanë shprehur mbështetjen e plotë për PD dhe dënimin e farsës elektorale dhe të regjimit të Edi Rama,” – u shpreh Berisha.
Ai shtoi se PPE mbështet integrimin e Shqipërisë në BE, por vetëm mbi bazën e meritës dhe standardeve demokratike.
Duke komentuar zhvillimet e fundit në rajon, Berisha theksoi se Shqipëria ka mbetur pas në procesin e integrimit, ndryshe nga vende të tjera si Mali i Zi.
“Shqipëria mbeti në klasë dhe është në labirintet në të cilat e futi Edi Rama për shkak të dosjeve të tij të tmerrshme me korrupsionin,” – deklaroi ai.
Berisha u shpreh gjithashtu se në Bruksel ka paralajmërime serioze lidhur me situatën politike dhe zhvillimet në Shqipëri, duke e cilësuar vendin si “peng të korrupsionit”.
Në përfundim, ai theksoi se kryeministri Rama, sipas tij, nuk i dëgjon më thirrjet e partnerëve evropianë.
