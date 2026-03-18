Një burrë humb jetën në aksident rrugor
Transmetuar më 18-03-2026, 18:14

Humb jetën 45-vjeçari pas aksidentit në Lumalas, ishte punonjës i policisë së burgjeve

Ka ndërruar jetë drejtuesi i mjetit që u aksidentua mesditën e sotme në fshatin Lumalas, në aksin Korçë–Maliq.

Sipas informacioneve, 45-vjeçari Krenar Çekiçi ndërroi jetë pak më parë në ambientet e spitalit të Korçës, ku ishte transportuar në gjendje të rëndë pas aksidentit.

Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, ai nuk arriti të mbijetojë.

Bëhet me dije se 45-vjeçari ishte punonjës i policisë së burgjeve, pranë IEVP Drenovë.

Autoritetet vijojnë hetimet për të zbardhur rrethanat e aksidentit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

