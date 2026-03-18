Një burrë humb jetën në aksident rrugor

Humb jetën 45-vjeçari pas aksidentit në Lumalas, ishte punonjës i policisë së burgjeve
Ka ndërruar jetë drejtuesi i mjetit që u aksidentua mesditën e sotme në fshatin Lumalas, në aksin Korçë–Maliq.
Sipas informacioneve, 45-vjeçari Krenar Çekiçi ndërroi jetë pak më parë në ambientet e spitalit të Korçës, ku ishte transportuar në gjendje të rëndë pas aksidentit.
Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, ai nuk arriti të mbijetojë.
Bëhet me dije se 45-vjeçari ishte punonjës i policisë së burgjeve, pranë IEVP Drenovë.
Autoritetet vijojnë hetimet për të zbardhur rrethanat e aksidentit.
