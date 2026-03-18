Gjykata federale urdhëron rihapjen e Zërit të Amerikës pas një viti pezullimi nga Trump

SHBA, 18 mars 2026 – Një gjykatë federale në Shtetet e Bashkuara ka urdhëruar rihapjen e plotë të transmetimeve të Zëri i Amerikës (VOA), pas një viti pezullimi të aktivitetit të saj.
Vendimi u mor nga gjykatësi Royce C. Lamberth, i cili vlerësoi se veprimet e administratës së ish-presidentit Donald Trump kishin shkelur mandatet e përcaktuara nga Kongresi, duke reduktuar ndjeshëm stafin dhe burimet e agjencisë.
Sipas vendimit, Agjencia Amerikane për Median Globale duhet të paraqesë brenda një jave një plan konkret për rifillimin e transmetimeve. Gjykatësi Lamberth rrëzoi gjithashtu vendimin për largimin nga puna të mbi 1,000 punonjësve dhe kufizimin e programeve, duke i cilësuar këto masa si arbitrare dhe në kundërshtim me ligjet federale.
“Të pandehurit nuk kanë ofruar asgjë që i afrohet një baze parimore për vendimin e tyre,” – theksoi Lamberth në arsyetimin e tij.
Një javë më parë, gjykata kishte konstatuar gjithashtu se Kari Lake, e propozuar nga Trump për të drejtuar agjencinë, nuk kishte autoritet ligjor për të ndërmarrë ndryshimet, pasi nuk ishte konfirmuar nga Senati.
Ndërkohë, administrata ka emëruar Sarah Rogers në krye të Agjencisë Amerikane për Median Globale, një emërim që pritet të kalojë në proces konfirmimi.
Shefja e zyrës së Shtëpisë së Bardhë të VOA-s, Patsy Widakuswara, e cila ishte edhe paditëse në këtë çështje, e mirëpriti vendimin, duke e cilësuar atë si një hap të rëndësishëm drejt rikthimit të normalitetit.
“Presim të riparojmë dëmin e shkaktuar dhe të rikthehemi në misionin tonë për të ofruar gazetari të pavarur,” – u shpreh ajo.
Zëri i Amerikës, i themeluar gjatë Luftës së Dytë Botërore, ka qenë një nga burimet kryesore të informacionit në vende me mungesë të lirisë së medias. Para pezullimit, VOA transmetonte në 49 gjuhë dhe arrinte një audiencë prej rreth 362 milionë njerëzish në mbarë botën.
