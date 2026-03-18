Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Zhduket një 14-vjeçare në Durrës, familja apelon për ndihmë
Transmetuar më 18-03-2026, 17:11

Durrës, 18 mars – Një vajzë 14-vjeçare, nxënëse e shkollës Shkolla “Qemal Mici”, është larguar nga banesa në orët e para të mëngjesit dhe nuk është kthyer më.

Sipas deklarimeve të nënës, e mitura ka qenë në shtëpi rreth orës 05:00, ndërsa mungesa e saj është konstatuar rreth orës 06:30. Vajza ka lënë një letër, ku shkruan: “Po largohem, mos më kërkoni”.

Ajo nuk është paraqitur në shkollë dhe nuk disponon telefon, çka vështirëson kontaktin dhe gjurmimin e saj. Rasti është denoncuar në Policia e Shtetit, e cila ka nisur kërkimet për gjetjen e të miturës.

Familjarët bëjnë apel për ndihmë nga qytetarët, duke kërkuar që çdo informacion i mundshëm të komunikohet në numrat e kontaktit: 0693367135 dhe 0695523151.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...