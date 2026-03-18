Zhduket një 14-vjeçare në Durrës, familja apelon për ndihmë

Durrës, 18 mars – Një vajzë 14-vjeçare, nxënëse e shkollës Shkolla “Qemal Mici”, është larguar nga banesa në orët e para të mëngjesit dhe nuk është kthyer më.
Sipas deklarimeve të nënës, e mitura ka qenë në shtëpi rreth orës 05:00, ndërsa mungesa e saj është konstatuar rreth orës 06:30. Vajza ka lënë një letër, ku shkruan: “Po largohem, mos më kërkoni”.
Ajo nuk është paraqitur në shkollë dhe nuk disponon telefon, çka vështirëson kontaktin dhe gjurmimin e saj. Rasti është denoncuar në Policia e Shtetit, e cila ka nisur kërkimet për gjetjen e të miturës.
Familjarët bëjnë apel për ndihmë nga qytetarët, duke kërkuar që çdo informacion i mundshëm të komunikohet në numrat e kontaktit: 0693367135 dhe 0695523151.
