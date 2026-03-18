Tensione midis midis rojeve bregdetare kineze dhe filipinase

Tension mes fqinjësh: Pas show-t filipinez me gazetarë, vjen reagimi i Kinës: ‘Farsat” e Filipineve nuk lëkundin vendosmërinë për të mbrojtur të drejtat tona
Kina ka sovranitet të padiskutueshëm mbi Nanhai Zhudao, duke përfshirë Huangyan Dao, dhe ujërat ngjitur me to, si dhe të drejta sovrane dhe juridiksion mbi ujërat përkatëse, deklaroi të mërkurën një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Kinës.
Jiang Bin, zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Kinës, e bëri këtë deklaratë në përgjigje të një pyetjeje nga media lidhur me një avion zbulimi të Rojës Bregdetare Filipineze që mbante gazetarë në bord, i cili raportohet se u paralajmërua nga anijet e Marinës së Ushtrisë Çlirimtare Popullore të Kinës (PLA) përmes komunikimeve radio gjatë një patrullimi të fundit pranë Huangyan Dao.
Operacionet e zbatimit të ligjit dhe mbrojtjes së të drejtave të Kinës në ujërat brenda juridiksionit të saj janë plotësisht të justifikuara, tha Jiang, duke shtuar se, në përgjigje të veprimeve të fundit të shkeljes së të drejtave dhe provokimeve nga Rojet Bregdetare Filipineze, pala kineze ndërmori kundërmasa legjitime dhe ligjore, të cilat ishin profesionale dhe të përmbajtura.
Marrja e gazetarëve në bord gjatë të ashtuquajturave misione patrullimi për të filmuar dhe për të përforcuar “narrativën e viktimës” është bërë një praktikë e zakonshme për palën filipinase, tha Jiang, duke shtuar se fushata e ashtuquajtur e transparencës dhe ekspozimit nuk ka të bëjë me zbulimin e së vërtetës për botën, por është një farsë e inskenuar nga vetë ata.
“Dua ta bëj të qartë për palën filipinase: pamjet e manipuluara dhe gënjeshtrat e fabrikuara nuk mund të ndryshojnë sovranitetin e Kinës mbi Nanhai Zhudao, përfshirë Huangyan Dao. Ato nuk do të ndikojnë në vendosmërinë e Kinës për të mbrojtur të drejtat e saj në përputhje me ligjin. Ne do të vazhdojmë të ndërmarrim kundërmasa efektive ndaj çdo veprimi që shkel të drejtat tona dhe çdo provokimi,” përfundoi Jiang.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd