Debat brenda ‘Big Brother VIP 5’/ Rogerti ofendon Malin dhe Stenaldon

Tiranë, 18 mars – Dita e sotme në Big Brother VIP 5 ka nisur me tensione brenda shtëpisë. Banori Rogerti ka pasur një debat të ashpër me Mali dhe më pas ka përfshirë edhe Stenaldo, duke i ofenduar me komente mbi gjininë dhe karakterin e tyre.
Rogerti i drejtohet Malit dhe Stenaldos duke thënë se “ky për mua është femër” dhe se të dy nuk kanë pikën e të qenit meshkuj, duke përdorur komente për sjelljen dhe veprimet e tyre gjatë lojës. Mali e ka paralajmëruar se do të mbajë përgjegjësi për fjalët e tij, ndërsa Rogerti shpjegon se komentet lidhen me mënyrën e lëvizjes dhe veprimet e banorëve gjatë një konflikti me banoret e tjera.
Debati ka tërhequr vëmendjen e publikut, duke nxjerrë në pah tensionet e brendshme dhe dinamikën e rivaliteteve brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd