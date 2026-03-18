Garda Revolucionare e Iranit paralajmëron për sulme në uzinat petrokimike në rajon

Teheran, 18 mars – Garda Revolucionare e Iranit ka dhënë një paralajmërim për evakuim në disa uzina petrokimike në Saudite","shtet"], Katar dhe Emiratet e Bashkuara Arabe sulmeve ajrore nga Izraeli, të cilat kanë goditur pjesë të uzinave të gazit në Parsi Jugor, një nga rajonet më të rëndësishme energjetike në vend.
Situata ka rritur tensionet në rajon dhe ka shtuar shqetësimet për sigurinë e infrastrukturës energjetike. Industria petrokimike ka një rol kyç në ekonominë globale, duke ndikuar drejtpërdrejt në furnizimin me energji dhe prodhimin industrial, si dhe në shumë produkte që përdoren çdo ditë.
