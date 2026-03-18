Përplasen tre kamiona dhe një furgon pasagjerësh në Qafë-Plloçë

Pogradec, 18 mars – Tre kamiona dhe një furgon transporti udhëtarësh janë përfshirë në një aksident që ndodhi pak minuta më parë në Qafë-Pllocë.
Sipas informacionit paraprak, nuk raportohet për të lënduar, por janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Një prej drejtuesve të automjeteve dhe disa persona të tjerë janë dërguar në spitali i Pogradecit për kontrolle mjekësore.
Segmenti ku ndodhi aksidenti ka krijuar vështirësi në qarkullim, ndërsa një nga kamionët transportonte lëndë djegëse. Trafiku është devijuar përmes një bypass-i të improvizuar pranë një karburanti.
Në vendngjarje ndodhen forcat e policisë, të cilat po menaxhojnë qarkullimin dhe po punojnë për zbardhjen e shkakut të aksidentit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd