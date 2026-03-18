NATO forcon mbrojtjen ajrore në Turqi, rrit sigurinë e bazës strategjike të Incirlikut

Ankara, 18 mars – NATO ka vendosur sisteme shtesë mbrojtjeje ajrore në Turqi për të forcuar sigurinë e bazës strategjike të Incirlik, një nyje kyçe për operacionet e aleancës në rajon.
Ky forcim vjen pas incidenteve të fundit me raketa balistike, të cilat dyshohet se janë lëshuar nga Irani drejt territorit turk. Autoritetet turke kanë theksuar se mbrojtja ajrore e NATO-s është forcuar ndjeshëm për të garantuar sigurinë e hapësirës ajrore të vendit.
Sistemet Patriot janë vendosur në disa zona strategjike, përfshirë rajonin e Malatias pranë bazës së radarit Kurecik, ndërsa bateri të tjera operojnë në zonën e Adanas, ku ndodhet baza e Incirlikut. Këto sisteme janë të afta të neutralizojnë raketa balistike dhe përbëjnë një shtyllë kyçe të mbrojtjes së NATO-s në kufijtë jugor të aleancës.
Vendimi për të shtuar kapacitetet mbrojtëse vjen pas disa incidenteve kur raketat janë interceptuar në hapësirën ajrore turke gjatë javëve të fundit, duke rritur shqetësimet për përshkallëzim të konfliktit në Lindjen e Mesme. Zyrtarët turq nënvizuan se vendi mbështetet ende në sistemet e NATO-s për mbrojtjen ajrore, ndërsa zhvillimi i sistemeve të avancuara mbetet në proces. Prania e shtuar në Incirlik shihet si një garanci kyçe për sigurinë rajonale dhe parandalimin e kërcënimeve të mëtejshme.
