Greva bllokon Berlin Brandenburg Airport, ndalohen të gjitha fluturimet

Berlin, 18 mars – Operacionet ajrore në Berlin Brandenburg Airport janë pezulluar plotësisht pas një greve njëditore të sindikatës Verdi, që prek mijëra pasagjerë.
Greva, e nisur në orët e para të mëngjesit të mërkurës, ka ndërprerë të gjitha nisjet dhe mbërritjet, duke krijuar kaos në transportin ajror të kryeqytetit gjerman. Sipas të dhënave zyrtare, rreth 445 fluturime janë anuluar dhe afërsisht 57 mijë pasagjerë janë prekur nga ndërprerja.
Sindikata kërkon rritje pagash për rreth 2 mijë punonjës në sektorë kyç, përfshirë sigurinë, zjarrfikësit dhe menaxhimin e terminalit. Negociatat mes palëve pritet të vazhdojnë, ndërsa tensionet mbeten të larta.
Autoritetet e aeroportit e kanë cilësuar ndërprerjen si të papërshtatshme në një moment të rëndësishëm për transportin ajror dhe këshillojnë pasagjerët të mos paraqiten në aeroport dhe të kontaktojnë kompanitë ajrore për rirezervim
