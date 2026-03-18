Aksident në aksin Korçë–Maliq, disa të plagosur

Korçë, 18 mars – Një aksident ka ndodhur në aksin Korçë–Maliqshatit Lumalas, ku dy mjete janë përplasur me njëra-tjetrën.
Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se disa persona kanë pësuar lëndime. Në vendngjarje ndodhen njësi të ambulancës dhe shërbime policore për të siguruar ndihmën e nevojshme dhe për të menaxhuar trafikun.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë për veprime të mëtejshme.
