Prindërit dyshohet se dhu’nuan 5-vjeçarin në Prishtinë, pacienti në kujdes intensiv

Prishtinë, 18 mars – Një ngjarje e rëndë ka tronditur komunitetin në Prishtinë, ku dyshohet se një çift prindërish ka dhunuar djalin e tyre vetëm 5 vjeç.
Sipas njoftimeve, i mituri është dërguar në Klinika e Pediatrisë, ku është nën kujdesin intensiv, pas një ndërhyrjeje kirurgjikale në shputat e këmbës. Personeli mjekësor njofton se gjatë procedurës pacienti ka qenë në gjendje stabile dhe po vazhdon trajtimin dhe mbikëqyrjen e mëtejme postoperatore.
Prindërit A.K. dhe V.P. janë ndaluar nga policia dhe dyshohen për veprat penale “Shkelja e detyrimeve familjare” dhe “Lëndim i rëndë trupor”. Gjyqtarja e procedurës paraprake aprovoi kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, duke caktuar masën e paraburgimit për secilin prej tyre për një muaj.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë për veprime të mëtejshme.
