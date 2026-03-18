Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ngushëllon për viktimat e aksidentit në Austri

Prishtinë, 18 mars – Presidentja e Kosova, Vjosa Osmani, ka shprehur ngushëllimet për humbjen e tre shtetasve kosovarë në një aksident tragjik në Austri.
Përmes një telegrami ngushëllimi, Osmani reagoi pas lajmit për vdekjen e Pajtim Bajramit, Asllan Musliut dhe Istref Zekajt, të cilët humbën jetën si pasojë e një aksidenti në një kantier ndërtimi në Vjenë.
Ajo e cilësoi ngjarjen si një tragjedi të rëndë, duke theksuar se humbja e jetëve të tyre ka sjellë dhimbje të madhe jo vetëm për familjet, por për të gjithë shoqërinë.
Presidentja u shprehu ngushëllime familjarëve, miqve dhe të afërmve të viktimave, duke theksuar solidaritetin në këto momente të vështira dhe duke lutur që ata të gjejnë forcë për ta përballuar humbjen.
Në mesazhin e saj, Osmani nderoi kujtimin e viktimave, duke vlerësuar jetën dhe përpjekjet e tyre për të siguruar jetesën.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd