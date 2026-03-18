Kim Jong Un siguron 99.93% të votave në zgjedhjet parlamentare në Korenë e Veriut. Kush janë 0.07%?

Phenian, 18 mars – Udhëheqësi i Koresë së Veriut, Kim Jong Un, ka siguruar një tjetër rezultat pothuajse unanim në zgjedhjet parlamentare të vitit 2026, ku koalicioni në pushtet mori 99.93% të votave.
Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, të cituara nga Yonhap News Agency, Partia e Punëtorëve të Koresë dhe aleatët e saj siguruan të gjitha 687 mandatet në Asamblenë Supreme Popullore.
Sistemi politik në vend mbetet i dominuar nga një parti e vetme, ndërsa formacionet e tjera ekzistojnë formalisht dhe funksionojnë brenda koalicionit qeverisës, pa ofruar konkurrencë reale elektorale.
Procesi zgjedhor kontrollohet në mënyrë të rreptë nga shteti, duke përfshirë përzgjedhjen e kandidatëve dhe kufizimin e hapësirës për shprehje publike. Në shumicën e zonave zgjedhore paraqitet vetëm një kandidat i miratuar, ndërsa votimi nuk zhvillohet sipas standardeve të fshehtësisë të zakonshme në demokracitë perëndimore.
Megjithëse u raportua një përqindje prej 0.07% votash kundër, ekspertët vlerësojnë se kjo shifër nuk përfaqëson një opozitë reale, por shihet si një element formal për të krijuar perceptimin e pluralizmit të kufizuar.
Ndërkohë, Kim Yo Jong konsiderohet ndër figurat që kanë përfituar nga riorganizimi i fundit, duke marrë një rol më të lartë në strukturat drejtuese të partisë. Vëzhguesit sugjerojnë gjithashtu se mandati i deputetëve mund të jetë zgjatur për të reflektuar ciklin e ri politik dhe organizativ të vendit.
