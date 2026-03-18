Marta Kos: BE: Mali i Zi mbetet vendi kandidat më i avancuar në procesin e integrimit

Komisionerja e BE për Zgjerimin, Marta Kos, ka theksuar se Mali i Zi është vendi kandidat më i përparuar në rrugën drejt BE-së.
Përmes një reagimi në X, Kos u shpreh se me mbylljen dje të një tjetri kapitulli të negociatave, totali i tyre është 14 tani.
Megjithatë, ajo theksoi se mbetet ende punë për të bërë, ndërsa theksoi rëndësinë për të mbajtur ritmin e reformave, me fokus sundimin e ligjit.
