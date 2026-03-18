Del foto/ Ja cilët janë tre shqiptarët që humbën jetën tragjikisht në vendin e punës në Vjenë

Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Vjenë, ku katër punëtorë humbën jetën pas shembjes së një pjese të konstruksionit në një kantier ndërtimi në zonën e Alsergrund.
Sipas të dhënave, tre prej viktimave janë identifikuar si shtetas nga Kosovë: Pajtim Bajrami, Asllan Musliu dhe Istref Zekaj, të cilët humbën jetën në vend si pasojë e rrëzimit të skelave. Viktima e katërt mbetet ende e paidentifikuar publikisht.
Ngjarja ndodhi gjatë orarit të punës, kur një segment i skelave u shemb papritur, duke zënë poshtë punëtorët që ndodheshin në kantier. Si pasojë, ata ranë në oborrin e një ndërtese të vjetër, duke mos i mbijetuar plagëve të marra.
Ambasada e Kosovës në Austri konfirmoi se tre prej viktimave janë shqiptarë nga Kosova, ndërsa autoritetet austriake kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të shkaqeve dhe përgjegjësive të këtij aksidenti fatal.
Një prej viktimave, Asllan Musliu, ishte veteran i Ushtria Çlirimtare e Kosovës, pjesë e Drejtimit Taktik nr. 2 në operacionin “Shigjeta”.
Operacioni i shpëtimit u përball me vështirësi të mëdha për shkak të hapësirës së kufizuar dhe rrënojave të shumta. Rreth 120 efektivë dhe afro 30 mjete të zjarrfikësve dhe mbrojtjes civile u angazhuan në vendngjarje. Pas rreth dy orë e gjysmë ndërhyrjesh intensive, trupat e viktimave u nxorën nga rrënojat, por fatkeqësisht pa shenja jete.
Ngjarja ka shkaktuar tronditje të madhe në komunitetin shqiptar në Austri, ndërsa familjarët e viktimave kanë marrë mesazhe të shumta ngushëllimi.
