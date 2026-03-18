Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Del foto/ Ja cilët janë tre shqiptarët që humbën jetën tragjikisht në vendin e punës në Vjenë
Transmetuar më 18-03-2026, 10:58

Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Vjenë, ku katër punëtorë humbën jetën pas shembjes së një pjese të konstruksionit në një kantier ndërtimi në zonën e Alsergrund.

Sipas të dhënave, tre prej viktimave janë identifikuar si shtetas nga Kosovë: Pajtim Bajrami, Asllan Musliu dhe Istref Zekaj, të cilët humbën jetën në vend si pasojë e rrëzimit të skelave. Viktima e katërt mbetet ende e paidentifikuar publikisht.

Ngjarja ndodhi gjatë orarit të punës, kur një segment i skelave u shemb papritur, duke zënë poshtë punëtorët që ndodheshin në kantier. Si pasojë, ata ranë në oborrin e një ndërtese të vjetër, duke mos i mbijetuar plagëve të marra.

Ambasada e Kosovës në Austri konfirmoi se tre prej viktimave janë shqiptarë nga Kosova, ndërsa autoritetet austriake kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të shkaqeve dhe përgjegjësive të këtij aksidenti fatal.

Një prej viktimave, Asllan Musliu, ishte veteran i Ushtria Çlirimtare e Kosovës, pjesë e Drejtimit Taktik nr. 2 në operacionin “Shigjeta”.

Operacioni i shpëtimit u përball me vështirësi të mëdha për shkak të hapësirës së kufizuar dhe rrënojave të shumta. Rreth 120 efektivë dhe afro 30 mjete të zjarrfikësve dhe mbrojtjes civile u angazhuan në vendngjarje. Pas rreth dy orë e gjysmë ndërhyrjesh intensive, trupat e viktimave u nxorën nga rrënojat, por fatkeqësisht pa shenja jete.

Ngjarja ka shkaktuar tronditje të madhe në komunitetin shqiptar në Austri, ndërsa familjarët e viktimave kanë marrë mesazhe të shumta ngushëllimi.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...