Shpërndante narkotikë në qytet, në pranga i riu nga Lushnjë (EMRI)

Fier – Një 36-vjeçar është arrestuar në flagrancë nga Policia, pasi dyshohet se shpërndante lëndë narkotike në qytetin e Lushnjë.
Në pranga ka rënë Odise Hajdari, banues në Lushnjë. Sipas njoftimit zyrtar, arrestimi u bë në kuadër të operacionit të koduar “Fokusi”, i zhvilluar nga Sektori për Hetimin e Narkotikëve në bashkëpunim me Prokurorinë.
Gjatë operacionit, shërbimet e Policisë sekuestruan 55 gramë lëndë narkotike kokainë dhe 562 gramë lëndë narkotike kanabis. Po ashtu, në cilësinë e provës materiale u sekuestruan një peshore elektronike, një shumë parash e dyshuar e përfituar nga kjo veprimtari kriminale, si dhe një aparat celular.
Sipas Policisë, arrestimi erdhi pas një hetimi njëmujor, që synonte goditjen e veprimtarisë së shpërndarjes së narkotikëve në zonë.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Fier, për vijimin e veprimeve ndaj 36-vjeçarit, për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.
