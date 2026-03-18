Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Shpërndante narkotikë në qytet, në pranga i riu nga Lushnjë (EMRI)
Transmetuar më 18-03-2026, 09:48

Fier – Një 36-vjeçar është arrestuar në flagrancë nga Policia, pasi dyshohet se shpërndante lëndë narkotike në qytetin e Lushnjë.

Në pranga ka rënë Odise Hajdari, banues në Lushnjë. Sipas njoftimit zyrtar, arrestimi u bë në kuadër të operacionit të koduar “Fokusi”, i zhvilluar nga Sektori për Hetimin e Narkotikëve në bashkëpunim me Prokurorinë.

Gjatë operacionit, shërbimet e Policisë sekuestruan 55 gramë lëndë narkotike kokainë dhe 562 gramë lëndë narkotike kanabis. Po ashtu, në cilësinë e provës materiale u sekuestruan një peshore elektronike, një shumë parash e dyshuar e përfituar nga kjo veprimtari kriminale, si dhe një aparat celular.

Sipas Policisë, arrestimi erdhi pas një hetimi njëmujor, që synonte goditjen e veprimtarisë së shpërndarjes së narkotikëve në zonë.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Fier, për vijimin e veprimeve ndaj 36-vjeçarit, për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...