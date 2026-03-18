Aksident rrugor me një burrë të plagosur në autostradën pranë Lushnjës

Një aksident rrugor është regjistruar në bypass-in e Lushnjës, ku një automjet tip “Benz” ka përplasur një 43-vjeçar që lëvizte me biçikletë.
Sipas informacioneve paraprake, i dëmtuari është Odise Petro, 43 vjeç banor i Lushnjës, i cili po udhëtonte me biçikletë në momentin e përplasjes.
Ende nuk dihen rrethanat e plota të aksidentit, ndërsa autoritetet po punojnë për zbardhjen e ngjarjes.
Gjendja shëndetësore e të plagosurit aktualisht është e qëndrueshme, tha për noa.al një burim policor lokal.
