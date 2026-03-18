Dhjetë djem emigrantë dhe vendas përdhunojnë në grup një vajzë në Greqi. Lirohen të gjithë të arrestuarit

Dhjetë djem emigrantë dhe vendas akuzohen se kanë përdhunuar në grup një vajzë të mitur.
Gjashtë personat e arrestuar në rastin e përdhunimit në grup u sollën para gjyqtarit dhe pas afërsisht 12 orësh marrje në pyetje, të gjithë u liruan me kushte kufizuese, pasi u akuzuan për përdhunim në grup të një vajze 17-vjeçare.
Avokati Stavro Zaganas, i cili përfaqëson dy të pandehur me origjinë bullgare, tha se ndjekja penale e ngritur kundër tyre është e tepërt dhe nuk bazohet në provat në dosjen e çështjes.
Siç deklaroi ai, asnjë provë në dosjen e çështjes nuk tregon se është kryer përdhunim. Sipas tij, raporti mjeko-ligjor është "i qartë", ndërsa pamjet filmike në çështje, megjithëse janë përdorur për të mbështetur akuzën e filmimit ilegal për disa nga të pandehurit, sipas mbrojtjes, tregojnë se ajo që ndodhi ka ndodhur me pjesëmarrjen dhe pëlqimin e viktimës së supozuar.
Procedime janë nisur edhe ndaj prindërve të disa prej të miturve të përfshirë.
Sipas informacioneve, në mesin e të akuzuarve janë një 15-vjeçar dhe një 18-vjeçar nga Bullgaria, si dhe tre shtetas grekë të moshave 17, 21 dhe 27 vjeç. Dyshohet se 17-vjeçari grek ka regjistruar me telefon ngjarjen.
Sakaq, një tjetër 21-vjeçar grek nuk dyshohet për pjesëmarrje direkte, por akuzohet për sjellje fyese ndaj dinjitetit të viktimës.
Veprat penale që rëndohen rast pas rasti janë përdhunimi me kërcënim, rreziku serioz dhe i menjëhershëm për jetën ose integritetin fizik, akti seksual pa pëlqimin e viktimës, fyerja e dinjitetit seksual, pornografia me fëmijë, posedimi i materialeve pornografike me fëmijë, shkelja e bisedave telefonike dhe ligjeve për drogën, përfshirje të të miturve në materiale të papërshtatshme, si dhe shkelje të ligjit për privatësinë.
Denoncimi i dy vajzave të mitura
Dy vajzat e mitura, një 16-vjeçare nga Bullgaria dhe një 17-vjeçare nga Greqia, raportuan se natën e së mërkurës deri në orët e para të së enjtes, më 12 mars, ato u gjendën me 6 meshkuj.
16-vjeçarja u tha autoriteteve se kishte kryer marrëdhënie seksuale me njërin prej tyre vullnetarisht, nën ndikimin e drogës, ndërsa 17-vjeçarja raportoi se ishte përdhunuar nga 5 të tjerët.
Autoritetet në Hania identifikuan të dyshuarit dhe sekuestruan një telefon ku ndodheshin materiale të regjistruara, duke çuar menjëherë në arrestimin e 10 personave.
Mes të arrestuarve është edhe 16-vjeçarja për çështje që lidhen me narkotikët, si dhe tre nëna të të miturve për neglizhencë ndaj fëmijëve.
Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.
