Jennifer Lopez: A është ajo me gjashtë gishta? Fotoja që shkaktoi panik në rrjetet sociale

Jennifer Lopez ndez rrjetin, fotoja që ngriti dyshime për “gjashtë gishta”
Jennifer Lopez ndau momente relaksi pas një koncerti të fundit, duke publikuar disa fotografi në llogarinë e saj në Instagram.
Në imazhe, këngëtarja e njohur shfaqet e relaksuar mbi një divan, e veshur me një fustan elegant, të ngushtë dhe këpucë me taka të larta që tërheqin vëmendjen.
Postimi që shkaktoi reagime në rrjet
Në përshkrimin e fotos, Jennifer Lopez shkroi: “Kur shfaqja përfundon, por muzika vazhdon”.
Postimi u shoqërua me një valë komentesh nga ndjekësit, ku shumica vlerësuan pamjen e saj, duke e quajtur “perëndeshë”, “mbretëreshë” dhe “shfaqje mahnitëse”.
Megjithatë, përveç komenteve pozitive, një detaj në një nga fotot tërhoqi vëmendje të madhe dhe shkaktoi debat.
Fotoja që u bë virale
Në një prej imazheve, disa përdorues pretenduan se njëra këmbë e saj duket sikur ka gjashtë gishta në vend të pesë, duke nxitur diskutime dhe spekulime të shumta.
Pamja u bë shpejt virale, me përdorues që e zmadhonin dhe e analizonin foton për të kuptuar se çfarë po ndodhte në të vërtetë.
Diskutimi mori përmasa të mëdha, duke u kthyer në trend në rrjetet sociale dhe faqet e showbiz-it. Disa sugjeruan se mund të jetë rezultat i inteligjencës artificiale, ndërsa të tjerë e lidhën me një filtër apo efekt vizual.
Reagimi i Jennifer Lopez
Këngëtarja nuk reagoi ndaj komenteve dhe zgjodhi të mos japë asnjë shpjegim, duke lënë gjithçka në nivelin e spekulimeve.
