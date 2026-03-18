Një burrë plagoset rëndë me thikë në qytetin e Beratit
Transmetuar më 18-03-2026, 08:25

Një burrë është plagosur rëndë me thikë në qytetin e Beratit gjatë një konflikti për motive të dobëta. Pas reagimit të Policisë, u kap dhe u vu në pranga autori i dyshuar.

Ngjarja ka ndodhur në lagjen “Barrikadë” ku një burrë 48 vjeçar është plagosur me mjet prerës (thikë).

Policia tha se pas veprimeve hetimore dhe operacionale, u bë i mundur identifikimi dhe kapja e autorit të dyshuar të plagosjes, shtetasit Aleandro Toska, 39 vjeç, banues në Berat.

Nga hetimet dyshohet se i riu, mbrëmjen e djeshme, në lagjen “Barrikadë”, gjatë një konflikti për motive të dobëta, ka plagosur me mjet prerës (thikë) shtetasin D. N., 48 vjeç, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat, për veprime të mëtejshme.

