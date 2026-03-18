Irani nis sulme hakmarrëse ndaj Izraelit dhe aseteve amerikane pas vrasjes së shefit të sigurisë Larijani

Irani kundërpërgjigjet me sulme ndaj Izraelit dhe objektivave amerikane pas vrasjes së Larijanit
Irani ka intensifikuar sulmet ndaj Izraelit dhe aseteve amerikane në Lindjen e Mesme, në atë që duket si kundërpërgjigje ndaj vrasjes së shefit të sigurisë së vendit, Ali Larijani.
Sipas raportimeve, Garda Revolucionare Islamike e Iranit deklaroi se raketat e saj kanë goditur mbi 100 objektiva ushtarake dhe sigurie në territorin izraelit si “hakmarrje” për vrasjen e Larijanit, djalit të tij dhe bashkëpunëtorëve të afërt.
Këshilli Suprem i Sigurisë Kombëtare i Iranit konfirmoi vdekjen e Larijanit, së bashku me djalin e tij Morteza Larijani, shefin e zyrës Alireza Bayat dhe disa anëtarë të gardës.
Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, deklaroi se struktura e shtetit nuk varet nga një individ i vetëm, duke theksuar se eliminimi i një figure nuk do të ndikojë në funksionimin e sistemit.
Irani ka ndërmarrë sulme të kombinuara me raketa dhe dronë në Tel Aviv dhe zona të tjera në Izraelin qendror. Sipas autoriteteve izraelite, të paktën dy persona humbën jetën nga një sulm me raketa pranë Tel Avivit.
Po ashtu, disa dronë shpërthyes janë lëshuar drejt ambasadës amerikane në Bagdad, ku janë aktivizuar sirenat dhe është dëgjuar një shpërthim pranë kompleksit diplomatik. Një tjetër projektile është raportuar pranë një baze ajrore australiane në Emiratet e Bashkuara Arabe, pa shkaktuar viktima.
Këto sulme vijnë pasi Izraeli vrau Ali Larijanin dhe Gholamreza Soleimani, drejtues i një milicie të lidhur me Gardën Revolucionare, gjatë sulmeve ajrore të së martës.
Konflikti në Lindjen e Mesme vazhdon të përshkallëzohet që prej 28 shkurtit, kur SHBA dhe Izraeli nisën sulmet ndaj Iranit. Shpërthime janë raportuar edhe në Doha, ndërsa tensionet nuk tregojnë shenja uljeje.
Analistët paralajmërojnë një përshkallëzim të mëtejshëm, duke theksuar se Irani mund të aktivizojë edhe grupin Houthi në Jemen për të rritur presionin ndaj SHBA-së dhe aleatëve.
Ndërkohë, sulmet janë zgjeruar edhe në sektorin financiar të Iranit, duke përfshirë banka të lidhura me ushtrinë, çka mund të shkaktojë paqëndrueshmëri të brendshme.
Në të njëjtën kohë, SHBA ka ndërmarrë sulme ndaj pozicioneve raketore iraniane pranë Ngushticës së Hormuzit, një pikë strategjike ku kalon rreth një e pesta e naftës globale.
Situata mbetet e tensionuar, ndërsa pritet që vendet arabe dhe myslimane të zhvillojnë një takim në Riad për të diskutuar krizën në rajon.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd