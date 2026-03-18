SHBA drejt mbylljes së disa aeroporteve, kriza e financimit prek udhëtimet ajrore

SHBA-të thonë se mund të detyrohen të mbyllin disa aeroporte për shkak të bllokimit të financimit
Një zyrtar i lartë i administratës Trump deklaroi të martën se, nëse bllokimi i financimit të qeverisë vazhdon, mund të detyrohen të mbyllen disa aeroporte më të vogla në javët në vijim për shkak të mungesës së personelit të sigurisë.
Mbyllja e pjesshme e qeverisë, që ka hyrë në ditën e saj të 31-të, ka detyruar rreth 50,000 punonjës të sigurisë në aeroporte (TSA) të punojnë pa pagesë gjatë muajit të fundit, ndërsa rreth 10% e tyre nuk u paraqitën në punë të dielën.
“Nëse kjo situatë vazhdon për javë të tjera, nuk është aspak e ekzagjeruar të thuhet se mund të detyrohemi të mbyllim aeroporte, veçanërisht ato më të voglat, nëse mungesat rriten,” deklaroi zëvendësadministratori në detyrë i TSA-së, Adam Stahl, për Fox News, citon noa.al.
Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve, Mike Johnson, u shpreh se aeroportet “po arrijnë në pikën e thyerjes”. Mbyllja e pjesshme e qeverisë ka shkaktuar herë pas here probleme në udhëtime, ndërsa drejtuesit e linjave më të mëdha ajrore kanë bërë thirrje për një zgjidhje të shpejtë, në një periudhë kur udhëtimet e pranverës janë në kulm.
Normalisht, më pak se 2% e punonjësve të TSA mungojnë në punë, por në aeroportet e Atlantës, New York JFK dhe Houston, kjo shifër ka arritur rreth 20% që nga 14 shkurti, kur financimi skadoi, citon noa.al një raport të CNBC.
Departamenti i Sigurisë Kombëtare bëri të ditur se 366 punonjës të TSA kanë lënë punën gjatë kësaj periudhe. Vetëm të dielën dhe të hënën, mungesat arritën mbi 50% në Houston dhe mbi 30% në New Orleans dhe Atlanta, duke bërë që udhëtarët të presin në radhë deri në dy orë ose më shumë.
Një situatë e ngjashme ndodhi edhe vjeshtën e kaluar, kur një mbyllje 43-ditore e qeverisë shkaktoi ndërprerje të shumta fluturimesh dhe Autoriteti Federal i Aviacionit urdhëroi uljen e fluturimeve me 10% në aeroportet kryesore.
Senatorët nga të dyja partitë nuk arritën të bien dakord për financimin e TSA-së, ndërsa fondet e Departamentit të Sigurisë Kombëtare skaduan më 13 shkurt, pasi Kongresi nuk arriti marrëveshje për reformat në politikat e emigracionit.
Ndërkohë, linjat ajrore presin një sezon rekord udhëtimesh në pranverë, me rreth 171 milionë pasagjerë të parashikuar të fluturojnë, një rritje prej 4% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Disa aeroporte kanë mbyllur një pjesë të pikave të kontrollit të sigurisë, ndërsa të tjera po përpiqen të mbledhin fonde për të ndihmuar punonjësit e TSA-së të përballojnë nevojat bazë, pasi vazhdojnë të punojnë pa pagesë.
Foto: Udhëtarët presin në një pikë kontrolli të Administratës së Sigurisë së Transportit (TSA) në Aeroportin Kombëtar Ronald Reagan të Uashingtonit (DCA) në Arlington, Virxhinia, SHBA, të hënën, më 26 janar 2026.
Valerie Plesch | Bloomberg | Getty Images
