Tragjedi në Vjenë, kanë vdekur 4 persona, mes tyre 3 shqiptarë (Emrat)

Detaje nga ngjarja tragjike e shembjes së skelës në Vjenë. Mediet vendase: Që të katër viktimat dyshohet se janë shqiptarë
Katër shtetas nga Kosova kanë humbur jetën, ndërsa një tjetër ndodhet në gjendje të rëndë, pas një aksidenti të rëndë në një kantier ndërtimi në Vjenë.
Ngjarja tragjike u regjistrua pasditen e së martës në zonën e Alsergrundit dhe u përshkrua nga dëshmitarët si një skenë dramatike.
Sipas mediave austriake, incidenti ndodhi rreth orës 14:00 në oborrin e një ndërtese banimi në rrugën Porzellangasse. Gjatë punimeve për betonimin e një papafingoje, skela dhe struktura mbajtëse u shembën, në momentin kur pesë punëtorë ndodheshin mbi to.
Zëdhënësi i zjarrfikësve bëri të ditur se pjesa e sapobetonuar u rrëzua në mënyrë të menjëhershme, duke i tërhequr punëtorët poshtë dhe duke i zënë nën një sasi të madhe betoni dhe materialesh ndërtimi.
Banorët e zonës treguan për momentet e tmerrit. Një prej tyre rrëfeu se fillimisht dëgjoi një zhurmë shumë të fortë, e më pas britmat e punëtorëve, ndërsa pak sekonda më vonë u dëgjuan edhe sirenat e emergjencës.
Ngjarjen e pa nga afër edhe një operator vinçi, i cili ndodhej në kabinën e tij në lartësi dhe nuk kishte mundësi të ndërhynte.
Operacioni i kërkim-shpëtimit u përball me vështirësi të mëdha, pavarësisht angazhimit të mbi 100 efektivëve të zjarrfikësve, policisë dhe shërbimit mjekësor. Terreni i pasigurt, betoni i freskët dhe rrënojat e paqëndrueshme e bënë ndërhyrjen të rrezikshme, duke detyruar ekipet të punonin në disa raste edhe me duar.
Pas rreth një ore e gjysmë kërkimesh, ekipet arritën të nxjerrin të gjallë një 45-vjeçar, i cili u transportua menjëherë në spital me dëmtime të rënda në kokë, thyerje në gjymtyrë dhe probleme serioze në shtyllën kurrizore.
Fatkeqësisht, për katër punëtorët e tjerë nuk pati shpëtim, pasi ata humbën jetën nën rrënoja.
Autoritetet vijojnë hetimet për të zbuluar shkaqet që çuan në shembjen e papritur të strukturës.
Identitetin e një prej viktimave e konfirmoi kryetarit të Komunës së Skenderajt, Sami Lushtaku.
“Me dhimbje të thellë mora lajmin për ndarjen tragjike nga jeta të bashkëkombasit tonë, Pajtim Bajrami nga Klina e Poshtme, i cili humbi jetën në vendin e punës në Vjenë të Austrisë. Kjo humbje e rëndë na prek të gjithëve duke lënë pas një boshllëk të madh në familje, shoqëri dhe te të gjithë ata që e njohën. Ngushëllimet më të sinqerta i shpreh familjes Bajrami, si dhe familjeve të tre bashkëkombasve të tjerë që humbën jetën po në këtë tragjedi”.
Ambasada e Kosovës në Austri ka njoftuar se në aksidentin tragjik që ka ndodhur më 17.03.2026 në një kantier ndërtimi në Vjenë kanë humbur jetën disa persona dhe se është konfirmuar se dy prej tyre janë shtetas të Kosovës.
Sipas Ambasadës, deri më tani është konfirmuar zyrtarisht se dy nga viktimat janë shtetas të Republikës së Kosovës: Pajtim Bajrami (1990) dhe Asllan Musliu (1977).
Ambasada e Kosovës thotë në njoftimin e publikuar rreth orës 01:00 të datës 18.03.2026 se është në komunikim të vazhdueshëm me autoritetet austriake dhe po ndjek nga afër çdo zhvillim lidhur me rastin.
Përditësim:
Ambasada e Republikës së Kosovës në Austri informon se sipas konfirmimeve të fundit edhe viktima e tretë nga katër viktimat e këtij aksidenti tragjik është shtetas i Republikës së Kosovës. Bëhet fjalë për qytetarin: Istref Zekaj.
Ambasada e Republikës së Kosovës në Austri është në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet austriake, si dhe me familjarët e viktimave, me qëllim të ofrimit të mbështetjes së nevojshme dhe koordinimit të mëtejmë për të gjitha procedurat përkatëse.
Në këto momente të rënda, shprehim edhe njëherë ngushëllimet tona më të sinqerta për familjet e viktimave.
Do të vazhdojme të ju mbajmë të informuar për çdo zhvillim të mëtejshëm lidhur me këtë rast.
Reagon kryeministri Albin Kurti
Na ka tronditur thellësisht lajmi për vdekjen tragjike të disa personave në Austri. Sipas informacioneve zyrtare nga Ambasada jonë atje, tre prej tyre janë identifikuar si qytetarë të Republikës së Kosovës.
Në këto momente të rënda, shpreh ngushëllimet e mia më të sinqerta për familjet e viktimave dhe të gjithë ata që janë prekur nga kjo humbje e madhe.
Qeveria e Republikës së Kosovës është në komunikim të ngushtë me Ambasadën tonë në Vjenë për të ofruar gjithë mbështetjen e nevojshme.
