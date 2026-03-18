Departamenti Amerikan i Shtetit: Ambasadat të përgatiten për kërcënime nga Irani

Departamenti Amerikan i Shtetit u ka urdhëruar të gjitha ambasadave dhe misioneve diplomatike në vend që të vlerësojnë menjëherë situatën e sigurisë dhe të marrin në konsideratë masa shtesë në dritën e operacionit ushtarak SHBA-Izrael.
Gazeta The Washington Post e raportoi këtë, duke cituar korrespondencën e brendshme të Departamentit të Shtetit të SHBA-së.
Theksohet se Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, ka udhëzuar misionet diplomatike të krijojnë ekipe speciale për të identifikuar kërcënimet e mundshme dhe për të zhvilluar plane reagimi.
