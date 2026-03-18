Dy të vrarë në Izrael nga raketat iraniane. SHBA godasin Ngushticën e Hormuzit!

Ushtria amerikane thotë se ka përdorur bomba të fuqishme “penetruese” për të goditur objektivat iraniane përgjatë Ngushticës së Hormuzit.
Shefi i ushtrisë së Iranit paralajmëron për një përgjigje “vendimtare, parandaluese dhe të dhimbshme” pas vdekjes së shefit të sigurisë Ali Larijani, zyrtari më i lartë i vrarë pas Udhëheqësit Suprem Ali Khamenei. Vdekja e tij thellon krizën në zemër të udhëheqjes iraniane, sipas BBC Persian.
Garda Revolucionare e Iranit, e cila është e ndarë nga ushtria, thotë se tashmë ka lëshuar raketa drejt Izraelit qendror “në hakmarrje” për vdekjen e Larijanit.
Sulmet e kryera gjatë natës nga Irani dhe grupet e tij aleate të milicisë vazhdojnë.
Një agjenci e OKB-së thotë se një predhë goditi një central bërthamor iranian, por nuk pati dëme. Sulmet me dronë ndaj ambasadës amerikane në Bagdad nuk kanë reshtur.
Në Izrael, një burrë dhe një grua në të 70-at kanë vdekur pas një sulmi të një rakete iraniane në Tel Aviv, pasi pësuan “plagë të rënda”, sipas shërbimit të ambulancës.
Në Liban, Izraeli nis një seri sulmesh vdekjeprurëse në Bejrutin qendror dhe urdhëroi evakuime në rajonin jugor, ndërsa vazhdon ofensivën kundër Hezbollahut.
Një shpërthim rrafshoi një ndërtesë në qendër të Bejrutit, një zonë e rrethuar nga biznese dhe hotele. Ministria e Shëndetësisë e Libanit thotë se të paktën gjashtë persona janë vrarë dhe 24 të tjerë janë plagosur.
