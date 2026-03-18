Horoskopi ditor i Paolo Fox për sot, e mërkurë 18 mars 2026

Dashuria, puna, shëndeti dhe fati: çfarë thonë yjet sipas astrologut më të njohur të televizionit italian
Horoskopi i Paolo Fox për këtë të mërkurë sjell një pasqyrë zodiakale për të gjitha shenjat e zodiakut. Si çdo ditë, ai jep këshilla dhe parashikime për ata që i përkasin elementeve të ujit, ajrit, tokës dhe zjarrit. Megjithatë, vetë Paolo Fox kujton se këto janë vetëm udhëzime dhe duhet të interpretohen sipas situatës personale të secilit.
Dashi (21 mars – 19 prill)
Ndodheni në një fazë ku energjia nuk mungon, por duhet të menaxhohet me kujdes. Në dashuri ndjeni pasion të fortë, por reagimet impulsive mund të krijojnë tensione. Në punë keni dëshirë të veproni dhe të arrini rezultate konkrete, por duhet të shmangni vendimet e nxituara. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj stresit, ndaj është e rëndësishme të ulni ritmin për të ruajtur qetësinë.
Demi (20 prill – 20 maj)
Po kaloni një periudhë më të qetë krahasuar me të kaluarën dhe kjo reflektohet në marrëdhëniet tuaja. Në dashuri ka më shumë stabilitet dhe mirëkuptim, gjë që ndihmon në forcimin e lidhjeve. Në punë është mirë të ecni me hapa të sigurt dhe pa nxitim, pasi rezultatet do të vijnë gradualisht. Shëndeti është në përmirësim dhe energjia po rikthehet.
Binjakët (21 maj – 21 qershor)
Keni nevojë për më shumë qartësi, sidomos në marrëdhëniet personale. Në dashuri komunikimi është thelbësor për të shmangur keqkuptimet. Në punë kërkohet përqendrim, pasi shpërqendrimet mund të ndikojnë negativisht në progresin tuaj. Shëndeti është i qëndrueshëm, por duhet të gjeni kohë për pushim dhe balancë.
Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)
Emocionet janë shumë të forta dhe ju bëjnë më të ndjeshëm se zakonisht. Në dashuri kërkoni më shumë siguri dhe afeksion, por duhet të shmangni luhatjet e humorit. Në punë hapen mundësi interesante, por duhet vendosmëri për t’i shfrytëzuar. Shëndeti ndikohet nga gjendja emocionale, ndaj qetësia e brendshme është shumë e rëndësishme.
Luani (23 korrik – 23 gusht)
Ndjeni nevojën për të rikthyer besimin dhe motivimin. Në dashuri rikthehen momente të forta, por krenaria mund të krijojë distancë nëse nuk kontrollohet. Në punë ka lëvizje, por duhet durim për të parë rezultate konkrete. Shëndeti është i mirë, por pushimi është i domosdoshëm për të ruajtur energjinë.
Virgjëresha (24 gusht – 22 shtator)
Veproni me kujdes dhe kërkoni të mbani gjithçka nën kontroll. Në dashuri mund të ketë sqarime të rëndësishme, sidomos në familje. Në punë duhet të vazhdoni pa nxitim dhe të përqendroheni në detaje. Shëndeti është në përmirësim dhe humori më i qëndrueshëm.
Peshorja (23 shtator – 22 tetor)
Marrëdhëniet janë në qendër të vëmendjes suaj. Në dashuri ka harmoni, por duhet të ruani balancën emocionale. Në punë shfaqen mundësi të mira, por kërkohet analizë e kujdesshme para çdo vendimi. Shëndeti është i mirë dhe mbështetet nga një qëndrim më pozitiv.
Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)
Qielli ju favorizon me energji emocionale dhe pak fat. Në dashuri ndjeni stabilitet dhe intensitet më të madh, që forcon lidhjet. Në punë priten zhvillime pozitive dhe mund të merrni edhe vlerësime për punën tuaj. Shëndeti është i mirë dhe ju jep forcë për të përballuar sfidat.
Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)
Keni dëshirë për ndryshim dhe përvoja të reja. Në dashuri hapen mundësi interesante, sidomos për ata që kërkojnë emocione të reja. Në punë mund të ketë rritje, por duhet kujdes në vendime. Shëndeti është i qëndrueshëm, por një stil jete i balancuar është thelbësor.
Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)
Po ndërtoni diçka të rëndësishme me durim dhe përkushtim. Në dashuri kërkoni stabilitet dhe kjo ndihmon në forcimin e marrëdhënieve. Në punë vijnë sinjale pozitive dhe rezultatet fillojnë të duken. Shëndeti është i mirë, por mund të ndjeni pak lodhje.
Ujori (20 janar – 19 shkurt)
Ndiheni më energjik dhe më të hapur ndaj kontakteve sociale. Në dashuri mund të lindin njohje të reja ose të përmirësohen marrëdhëniet ekzistuese. Në punë idetë tuaja inovative mund të sjellin sukses, nëse keni guxim t’i shprehni. Shëndeti është i balancuar, por shmangni shpërndarjen e tepërt të energjisë.
Peshqit (20 shkurt – 20 mars)
Kjo është një periudhë reflektimi dhe introspeksioni. Në dashuri kërkoni ndjenja të vërteta dhe thellësi emocionale, duke shmangur situatat e paqarta. Në punë është mirë të mos merrni vendime të nxituara, por të analizoni me kujdes. Shëndeti kërkon kujdes emocional dhe momente relaksi.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd