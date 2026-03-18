Horoskopi i Brankos për sot, e mërkurë 18 mars 2026

Çfarë rezervojnë yjet për këtë të mërkurë? Astrologu konsultoi yjet dhe, si gjithmonë, horoskopi i tij u transmetua nga stacioni radiofonik, RDS dhe jua sjell të zbardhur noa.al
Dashi
Energjia që të jep Marsi është shumë e fortë dhe të shtyn të marrësh iniciativa konkrete. Sot është dita e duhur për të përballuar çështje që i ke lënë pezull prej kohësh. Në punë ke vendosmëri, por duhet të kesh kujdes të mos nxitohesh dhe të mos bësh hapa më të shpejtë sesa duhet. Në dashuri pasioni është i lartë, por duhet të tregohesh i kujdesshëm me fjalët, sepse një keqkuptim i vogël mund të krijojë tension.
Demi
Venusi të jep qetësi dhe stabilitet. Kjo është një ditë e mirë për të folur për plane konkrete dhe për të forcuar marrëdhëniet. Në dashuri, çiftet gjejnë balancë dhe mirëkuptim, ndërsa beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush që u jep siguri. Në punë vjen një konfirmim që e prisje prej kohësh, por duhet të vazhdosh me të njëjtën përkushtim.
Binjakët
Merkuri e bën mendjen tënde shumë aktive dhe të hapur ndaj ideve të reja. Mund të ndodhin takime interesante ose biseda që të ndryshojnë këndvështrimin. Në punë mund të dalë një mundësi e papritur që duhet ta vlerësosh me kujdes. Në dashuri duhet më shumë qartësi: mos lër gjërat të paqarta dhe shprehu hapur.
Gaforrja
Hëna ndikon fort tek emocionet e tua dhe e bën këtë ditë shumë intensive nga ana shpirtërore. Në dashuri është moment i mirë për të forcuar lidhjen përmes komunikimit të sinqertë. Në punë duhet të përpiqesh të mos ndikohesh nga humori i të tjerëve dhe të mbash fokusin tek objektivat e tua.
Luani
Dielli të jep siguri dhe karizëm, duke të bërë protagonist në shumë situata. Sot ke mundësi të tregosh aftësitë e tua dhe të marrësh vlerësimin që meriton. Në punë mund të marrësh njohje për përkushtimin tënd. Në dashuri pasioni rritet, por duhet të shmangësh krenarinë e tepruar që mund të krijojë tensione.
Virgjëresha
Saturni të ndihmon të organizohesh dhe të vendosësh rregull në çështjet praktike. Është një ditë e mirë për të mbyllur punë të lëna pezull dhe për të përparuar në projekte konkrete. Në dashuri, duhet të jesh më spontan dhe më pak kritik, sepse partneri ka nevojë për më shumë ngrohtësi.
Peshorja
Venusi ndriçon marrëdhëniet e tua dhe sjell harmoni. Është një ditë shumë e favorshme për dashurinë dhe kontaktet shoqërore. Çiftet gjejnë balancë, ndërsa beqarët kanë mundësi për njohje interesante. Në punë diplomacia jote do të jetë çelësi për të zgjidhur situata delikate.
Akrepi
Plutoni rrit intuitën dhe magnetizmin tënd. Sot arrin të kuptosh gjëra që të tjerët nuk i shprehin. Në punë një ide apo intuitë e jotja mund të bëhet vendimtare. Në dashuri emocionet janë të forta dhe të thella, por duhet të shmangësh xhelozinë ose kontrollin e tepruar.
Shigjetari
Jupiteri të shtyn të mendosh më larg dhe të kërkosh përvoja të reja. Dita sjell ide dhe mundësi që mund të hapin rrugë të reja në punë. Është moment i mirë për të planifikuar të ardhmen. Në dashuri duhet të jesh i sinqertë dhe spontan për të shmangur keqkuptimet.
Bricjapi
Saturni të jep forcë dhe vendosmëri për të marrë vendime të rëndësishme. Është një ditë pozitive për çështje praktike dhe profesionale. Në punë mund të marrësh rezultate konkrete, edhe pse të vogla. Në dashuri duhet të tregohesh më i hapur dhe të shprehësh ndjenjat pa rezervë.
Ujori
Urani sjell ndryshime të papritura dhe situata që kërkojnë fleksibilitet. Një bisedë apo takim i papritur mund të ndryshojë planet e tua. Në punë ndiq intuitën dhe mos u tremb nga risitë. Në dashuri je tërheqës, por pak i paparashikueshëm, ndaj duhet të gjesh balancë.
Peshqit
Neptuni rrit ndjeshmërinë dhe imagjinatën tënde. Në dashuri është një ditë shumë romantike dhe e mbushur me emocione të thella. Në punë një ide kreative mund të të sjellë rezultate të mira nëse e zhvillon si duhet. Kujdes vetëm të mos humbasësh në iluzione dhe të qëndrosh realist.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd