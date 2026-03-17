Beograd: 13 parti dhe lëvizje të së djathtës protestojnë kundër Ligjit për të huajt dhe automjetet në Kosovë

Më 17 mars, në Beograd u mbajt një protestë me pjesëmarrjen e rreth 13 partive dhe lëvizjeve të së djathtës, përfshirë grupin ultradjathtist Obraz, kundër hyrjes në fuqi të Ligjit për të huajt dhe Ligjit për automjetet në Kosovë, që filluan të zbatohen më 15 mars.
Arsyet e protestës: Sipas organizatorëve, ligjet mund të ndikojnë negativisht tek anëtarët e komunitetit serb në Kosovë dhe tek sektorët e shëndetësisë dhe arsimit në zonat e banuara nga serbët, të cilët operojnë sipas sistemit të Serbisë.
Tubimi: Rreth 200 protestues u mblodhën pranë Presidencës së Serbisë, valëvitën flamuj serbë dhe rusë, dhe brohoritën sloganet “Kosovën nuk e dorëzojmë” dhe “Tradhti”. Pas fjalimeve, marshuan drejt Ambasadës së Federatës Ruse për të shprehur falënderimin ndaj Kremlinit.
Fjalimet kryesore:
Slobodan Samarxhiq, profesor në Fakultetin e Shkencave Politike: Denoncoi gjendjen e arsimit dhe shëndetësisë në veri të Kosovës, duke pretenduar se institucionet serbe janë margjinalizuar.
Mlladen Obradoviq, udhëheqës i grupit Obraz: Kundërshtoi detyrimin e qytetarëve serbë për të marrë dokumente kosovare dhe përmendi qëndrimin e tij ndaj politikave të presidentit të Serbisë.
Lehtësirat nga Kosova: Qeveria e Kosovës ka vendosur leje të përkohshme qëndrimi për 12 muaj për serbët që nuk kanë dokumente të Kosovës dhe njohjen e letrave nga autoritetet serbe, duke lehtësuar zbatimin e ligjit. Kjo masë u mirëprit nga Serbia, BE, SHBA dhe Mbretëria e Bashkuar.
Konfliktet dhe tensionet: Protesta nxiti debate mbi identitetin dhe sovranitetin e komunitetit serb në Kosovë, dhe ngre pyetje mbi sigurinë rajonale, duke pasqyruar tensionet midis Serbisë, Kosovës dhe përfshirjen e Rusisë në mbështetje të protestuesve.
Në thelb, kjo tubim kombinoi çështjet ligjore në Kosovë me mesazhe nacionaliste dhe politike në Serbi, duke theksuar ndjeshmërinë e situatës për minoritetin serb.
