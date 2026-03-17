Konflikti në Lindjen e Mesme, gjithçka ndodhi sot: Teherani godet Abu Dhabin dhe Ambasadën amerikane në Irak, Izraeli vret numrin dy të Iranit, dorëheqje e zyrtarit amerikan të Antiterrorit

Konflikti në Lindjen e Mesme ka hyrë në ditën e 17-të me sulme të shumta dhe zhvillime dramatike nga të tre palët e përfshira.
Iran–SHBA/Emirate: Teherani sulmoi Ambasadën Amerikane në Bagdad, por mbrojtja ajrore amerikane shkatërroi raketat para se të godisnin objektivin. Sulmet iraniane goditën edhe Abu Dhabin, ku një shtetas pakistanez humbi jetën nga mbetjet raketore. Po ashtu, fushat e naftës Shah u goditën, duke rritur tensionet në tregun global të energjisë.
Izrael–Iran: Forcat izraelite njoftuan vrasjen e Ali Larijani, sekretarit të Këshillit Suprem të Sigurisë në Iran, dhe komandantit të njësisë Basij, Gholamreza Soleimani. Izraeli paralajmëroi se do të vazhdojë “gjuetinë” ndaj figurave të larta iraniane.
SHBA: Drejtori i Qendrës Kombëtare Kundër Terrorizmit, Joe Kent, dha dorëheqjen, duke kundërshtuar luftën e vazhdueshme në Iran. Presidenti Donald Trump e quajti dorëheqjen një vendim të duhur dhe paralajmëroi se SHBA nuk është ende gati të tërhiqet, por largimi do të ndodhë “shumë shpejt”. Ai kritikoi gjithashtu NATO-n dhe aleatët europianë për mungesë bashkëpunimi në Ngushticën e Hormuzit.
Reagime ndërkombëtare: Shtetet e Gjirit Persik i kërkuan SHBA-së të neutralizojë plotësisht Iranin për të parandaluar sulme të reja. Emmanuel Macron dhe BE shfaqën gatishmëri për bashkëpunim, por jo për përfshirje direkte në konflikt. Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky paralajmëroi për rritjen e bashkëpunimit ushtarak midis Moskës dhe Teheranit.
Situata humanitare dhe energjetike: Bilanci i viktimave në Liban ka shkuar në 912 të vdekur dhe mbi 2 mijë të plagosur që nga fillimi i konfliktit. Ka frikë nga racionimi i naftës në vende si Britania e Madhe dhe Sri Lanka, ndërsa fushat e naftës në Abu Dhabi janë goditur nga sulme ajrore dhe me dron.
Ky është një konflikt që vazhdon të eskalojë, duke përfshirë sulme ndaj objektivave civile, eliminimin e figurave të larta politike dhe tensione diplomatike ndërkombëtare.
Nëse dëshiron, mund të bëj edhe një linjë kohe të përmbledhur të ngjarjeve kryesore të 17 ditëve të fundit për ta parë situatën kronologjikisht. Do ta bëj?
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd