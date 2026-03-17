Sportingu siguron kualifikim spektakolar me përmbysje epike ndaj Bodø/Glimt

Sportingu ka arritur një kualifikim të jashtëzakonshëm në çerekfinalet e UEFA Champions League, duke mposhtur skuadrën norvegjeze Bodø/Glimt me rezultatin 5-0 në ndeshjen e kthimit në Estádio José Alvalade.
Goli i parë erdhi në minutën e 34-të nga mbrojtësi Gonçalo Inácio, duke dhënë impakt dhe energji për skuadrën vendase. Epërsia u dyfishua nga Pedro Gonçalves në minutën e 61-të, ndërsa sulmuesi Luis Suárez shënoi golin e tretë në minutën e 78-të nga pika e bardhë.
Pas kohës së rregullt, rezultati ishte 3-0 për Sporting, duke barazuar shifrat e përgjithshme 3-3 dhe duke çuar takimin në shtesë. Atje, portugezët treguan dominim të plotë: Maximiliano Araújo shënoi në minutën e 92-të, ndërsa në sekondat e fundit të ndeshjes (120+1’), Rafael Nel vulosi rezultatin 5-0, duke i dhënë një fund spektakolar takimit.
Me këtë fitore të thellë, Sporting do të përballet në çerekfinale me fituesin e çiftit Arsenal-Bayer Leverkusen, duke u vendosur si një nga favoritët për të vazhduar rrugëtimin në turneun më prestigjioz europian.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd