Sportingu siguron kualifikim spektakolar me përmbysje epike ndaj Bodø/Glimt
Transmetuar më 17-03-2026, 22:49

Sportingu ka arritur një kualifikim të jashtëzakonshëm në çerekfinalet e UEFA Champions League, duke mposhtur skuadrën norvegjeze Bodø/Glimt me rezultatin 5-0 në ndeshjen e kthimit në Estádio José Alvalade.

Goli i parë erdhi në minutën e 34-të nga mbrojtësi Gonçalo Inácio, duke dhënë impakt dhe energji për skuadrën vendase. Epërsia u dyfishua nga Pedro Gonçalves në minutën e 61-të, ndërsa sulmuesi Luis Suárez shënoi golin e tretë në minutën e 78-të nga pika e bardhë.

Pas kohës së rregullt, rezultati ishte 3-0 për Sporting, duke barazuar shifrat e përgjithshme 3-3 dhe duke çuar takimin në shtesë. Atje, portugezët treguan dominim të plotë: Maximiliano Araújo shënoi në minutën e 92-të, ndërsa në sekondat e fundit të ndeshjes (120+1’), Rafael Nel vulosi rezultatin 5-0, duke i dhënë një fund spektakolar takimit.

Me këtë fitore të thellë, Sporting do të përballet në çerekfinale me fituesin e çiftit Arsenal-Bayer Leverkusen, duke u vendosur si një nga favoritët për të vazhduar rrugëtimin në turneun më prestigjioz europian.

