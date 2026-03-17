FIFA konfirmon ndryshimin historik të rregullave të transmetimit të Kupës së Botës 2026

FIFA ka njoftuar një ndryshim historik në mënyrën se si tifozët do të ndjekin Botërorin 2026, me ndeshjet që për herë të parë do të jenë pjesërisht të disponueshme falas në YouTube. Turneu zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksikë dhe Kanada.
Sipas marrëveshjes, transmetuesit zyrtarë mund të shfaqin pjesë të ndeshjeve drejtpërdrejt në YouTube, duke ofruar qasje për miliona shikues globalisht. Për herë të parë në historinë e Botërorit, tifozët do të kenë mundësinë të ndjekin 10 minutat e para të çdo ndeshjeje falas në platformë, ndërsa disa ndeshje të plota do të jenë gjithashtu të disponueshme nga kanalet zyrtare të FIFA-s në YouTube.
Përveç transmetimeve live, tifozët do të kenë akses në përmbajtje shtesë, duke përfshirë përmbledhje të zgjatura, momente pas skenave, klipe të shkurtra on-demand dhe hyrje në arkivin digjital të FIFA-s për të parë ndeshje dhe momente ikonike nga turnetë e mëparshme. Një grup global krijuesish përmbajtjeje gjithashtu do të prodhojë klip-e ekskluzive, analiza taktike dhe histori me interes njerëzor.
Mattias Grafstrom deklaroi:
"FIFA është e kënaqur të mirëpresë YouTube si platformën e preferuar për Botërorin 2026. Ky partneritet ofron mundësi të reja për media partnerët dhe krijuesit, duke angazhuar tifozët globalisht në mënyra të papara më parë."
Ndërsa Justin Connolly shtoi:
"YouTube synon të ofrojë një përvojë globale, interaktive dhe të fokusuar tek tifozët. Ky partneritet do të sjellë një eksperiencë gjithëpërfshirëse për të gjithë, qoftë tifozët e pasionuar apo ata më të zakonshëm."
Botërori 2026 do të jetë më i madhi ndonjëherë, me 48 skuadra dhe gjithsej 104 ndeshje, duke e bërë këtë partneritet një hap historik drejt rritjes së aksesit dhe angazhimit global të tifozëve.
