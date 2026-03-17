Katastrofë në Itali! 80 automjete përplasen brenda tunelit
Transmetuar më 17-03-2026, 21:07

Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur në Itali, ku rreth 80 automjete janë përfshirë në një përplasje masive brenda tunelit Villafranca, në autostradën Messina-Palermo.

Sipas autoriteteve, aksidenti përfshiu makina, furgonë dhe mjete të rënda, duke krijuar një situatë kaotike brenda tunelit. Trafiku në autostradë është bllokuar plotësisht për të mundësuar ndërhyrjen e shërbimeve emergjente dhe evakuimin e personave të përfshirë.

Zjarrfikësit kanë ndërhyrë me disa njësi për të nxjerrë automjetet e dëmtuara, për të ndihmuar të lënduarit dhe për të siguruar zonën, përfshirë rezervuarët e karburantit. Në vendin e aksidentit ndodhen edhe forcat e policisë, të cilat po menaxhojnë trafikun dhe po kryejnë hetimet për shkaqet e ngjarjes.

Autoritetet vijojnë punën për normalizimin e situatës dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

