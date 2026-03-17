Katastrofë në Itali! 80 automjete përplasen brenda tunelit

Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur në Itali, ku rreth 80 automjete janë përfshirë në një përplasje masive brenda tunelit Villafranca, në autostradën Messina-Palermo.
Sipas autoriteteve, aksidenti përfshiu makina, furgonë dhe mjete të rënda, duke krijuar një situatë kaotike brenda tunelit. Trafiku në autostradë është bllokuar plotësisht për të mundësuar ndërhyrjen e shërbimeve emergjente dhe evakuimin e personave të përfshirë.
Zjarrfikësit kanë ndërhyrë me disa njësi për të nxjerrë automjetet e dëmtuara, për të ndihmuar të lënduarit dhe për të siguruar zonën, përfshirë rezervuarët e karburantit. Në vendin e aksidentit ndodhen edhe forcat e policisë, të cilat po menaxhojnë trafikun dhe po kryejnë hetimet për shkaqet e ngjarjes.
Autoritetet vijojnë punën për normalizimin e situatës dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.
