‘Do ta marr dhe do të bëj ç’të dua me të’! Trump përsërit kërcënimin për Kubën

**WASHINGTON — Presidenti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka bërë deklarata provokative lidhur me situatën në Kuba, duke sugjeruar se ishulli mund të jetë “vendi i radhës” që Washingtoni do të “marrë” në formë apo tjetër.
Trump, në reagimet e fundit publike, është shprehur se beson se do të ketë “nderin” të marrë Kubën në “disa forma” dhe se Shtetet e Bashkuara mund të bëjnë “ç’të duan me të” për shkak të gjendjes së rënduar ekonomike dhe energjetike në vend. Ai ka deklaruar se Kuba është në një pozitë “shumë të dobët” ndërsa energjia dhe burimet jetike janë nën presion të madh.
Kriza energjetike në Kubë është përkeqësuar ndjeshëm muajt e fundit, pas një bllokade të vendosur nga SHBA që ka ndërprerë furnizimet me naftë—pjesërisht si pasojë e ndërhyrjes dhe rënies së ish‑aleatit të Kubës, Nicolás Maduro, në Venezuelë më herët këtë vit. Kjo ka çuar në mungesë të karburantit, rënie të funksionimit të rrjetit elektrik dhe ndërprerje të shërbimeve bazë në të gjithë ishullin.
Disa komentues politikë amerikanë po ashtu kanë sinjalizuar se administrata dëshiron ndryshime politike në Kubë dhe ka sugjeruar se presidenti kubanez Miguel Díaz‑Canel duhet të largohet nga pushteti, ndërkohë që SHBA dhe Havana zhvillojnë bisedime diplomatike të tensionuara.
Raportimet ndërkombëtare flasin për situatë të vështirë humanitare, me bllokada të furnizimeve me naftë që kanë ndikuar jo vetëm në elektricitet, por edhe në turizëm dhe shërbime shëndetësore. Qeveria kubane është përpjekur të hapë mundësi për investime të mërgatës dhe ka njoftuar lirimin e disa të burgosurve politikë si pjesë e përpjekjeve diplomatike me SHBA‑në.
Reagimet ndërkombëtare kanë qenë të ndryshme: disa vende kanë shprehur mbështetje për Kubën dhe denoncuar ndërhyrjet e mundshme të SHBA‑s, ndërsa të tjerë mbështesin idenë e transformimit politik në ishull.
Deklaratat e Trump për Kubën pasqyrojnë një rritje të presionit diplomatik dhe ekonomik nga SHBA ndaj regjimit kuban, ndërsa situata humanitare dhe energjetike në ishull është rënduar ndjeshëm. Trump sugjeron se pas përfundimit të përfshirjes më të madhe ushtarake dhe diplomatike në Lindjen e Mesme, vëmendja e politikës së jashtme amerikane mund të kthehet drejt Karaibeve dhe KUB‑ës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd