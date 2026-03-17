Eskursioni kthehet në tragjedi në Greqi: 46-vjeçari humb jetën pas pickimit nga një bletë

Një ekskursion në natyrë në zonën e Karatona e Nafplios përfundoi tragjikisht për një 46-vjeçar, i cili humbi jetën pas pickimit nga një bletë. Sipas mediave greke, trupi i tij reagoi fuqishëm, duke shfaqur simptoma të një reaksioni të rëndë alergjik.
Gjendja e tij u përkeqësua shpejt, duke çuar në shok alergjik. Ai u transportua në spitalin lokal, ku përpjekjet e mjekëve për ta ringjallur dolën të pasuksesshme.
Viktima ishte baba i një fëmije dhe i kishte kushtuar pjesën më të madhe të jetës natyrës, eksplorimit dhe mbrojtjes së mjedisit. Ngjarja ka shkaktuar tronditje në komunitetin lokal dhe kujton rreziqet që mund të shkaktojnë alergjitë e papritura.
