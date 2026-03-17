Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Eskursioni kthehet në tragjedi në Greqi: 46-vjeçari humb jetën pas pickimit nga një bletë
Transmetuar më 17-03-2026, 20:23

Një ekskursion në natyrë në zonën e Karatona e Nafplios përfundoi tragjikisht për një 46-vjeçar, i cili humbi jetën pas pickimit nga një bletë. Sipas mediave greke, trupi i tij reagoi fuqishëm, duke shfaqur simptoma të një reaksioni të rëndë alergjik.

Gjendja e tij u përkeqësua shpejt, duke çuar në shok alergjik. Ai u transportua në spitalin lokal, ku përpjekjet e mjekëve për ta ringjallur dolën të pasuksesshme.

Viktima ishte baba i një fëmije dhe i kishte kushtuar pjesën më të madhe të jetës natyrës, eksplorimit dhe mbrojtjes së mjedisit. Ngjarja ka shkaktuar tronditje në komunitetin lokal dhe kujton rreziqet që mund të shkaktojnë alergjitë e papritura.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...