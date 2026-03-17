Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Zjarr i madh në një gradaçelë në qendër të Manhatanit. Video
Transmetuar më 17-03-2026, 20:12

Manhattani është përfshirë nga një zjarr i shpërthyer në një ndërtesë shumëkatëshe në qendër të qytetit. Sipas Departamentit të Zjarrfikësve të Nju Jorkut, zjarri ka nisur në sistemin e ajrit të kondicionuar të ndërtesës.

Video të publikuara në rrjetet sociale tregojnë sasi të mëdha tymi që përhapet mbi zonë, duke shkaktuar panik mes banorëve dhe kalimtarëve. Autoritetet njoftojnë se deri më tani nuk ka raportime për të lënduar.

Për shkak të ndërhyrjes së shërbimeve emergjente, pritet të ketë vonesa të konsiderueshme në trafik, mbyllje rrugësh dhe ndërprerje në transportin publik. Autoritetet apelojnë që qytetarët të shmangin zonën dhe të respektojnë sinjalizimet e emergjencës.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

