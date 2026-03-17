Zjarr i madh në një gradaçelë në qendër të Manhatanit. Video

Manhattani është përfshirë nga një zjarr i shpërthyer në një ndërtesë shumëkatëshe në qendër të qytetit. Sipas Departamentit të Zjarrfikësve të Nju Jorkut, zjarri ka nisur në sistemin e ajrit të kondicionuar të ndërtesës.
Video të publikuara në rrjetet sociale tregojnë sasi të mëdha tymi që përhapet mbi zonë, duke shkaktuar panik mes banorëve dhe kalimtarëve. Autoritetet njoftojnë se deri më tani nuk ka raportime për të lënduar.
Për shkak të ndërhyrjes së shërbimeve emergjente, pritet të ketë vonesa të konsiderueshme në trafik, mbyllje rrugësh dhe ndërprerje në transportin publik. Autoritetet apelojnë që qytetarët të shmangin zonën dhe të respektojnë sinjalizimet e emergjencës.
Emergency crews are on scene battling a rooftop fire on East 43rd Street in Manhattan, near Grand Central.
— Monaco Macro (@MonacoMacro) March 17, 2026
BREAKING NEWS: Thick plumes of black smoke are billowing from the roof of a building in Midtown.
— Eyewitness News (@ABC7NY) March 17, 2026
