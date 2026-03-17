4 arsye pse po shtoni në peshë dhe si t’i përballoni ato

4 arsye pse shton në peshë dhe si t’i zgjidhësh
Frika nga peshorja nuk të çon askund. Mund të pranosh që ke shtuar disa kilogramë dhe thjesht të vazhdosh përpara. Nuk është fundi i botës. Por nëse ka arsye, sidomos shëndetësore, që pesha e tepërt po ndikon negativisht në jetën tënde, atëherë duhet të gjesh një zgjidhje. Shmangia e peshimit nuk është një prej tyre.
Cilat janë arsyet më të zakonshme që pesha rritet dhe si mund t’i përballosh?
U bëre baba
Pas lindjes së fëmijës, rutina ndryshon plotësisht. Aktivitetet fizike reduktohen, koha për veten zvogëlohet dhe lodhja shtohet. Është normale që pesha të rritet në këtë periudhë.
Si ta zgjidhësh: Kërkon durim dhe kujdes me ushqimin. Ul konsumin e pijeve me sheqer, fast food-it dhe ëmbëlsirave, si dhe përpiqu të ruash një regjim sa më të qëndrueshëm.
Alkooli
Edhe një birrë përmban rreth 160 kalori dhe një gotë verë rreth 140. Kur kjo bëhet e përditshme, kaloritë shtohen shpejt dhe tejkalimi i limitit ditor bëhet shumë i lehtë.
Si ta zgjidhësh: Vendos një kufi. Konsumo alkool vetëm në ditë të caktuara, për shembull një herë në javë, dhe shmang kthimin e tij në zakon të përditshëm.
Stresi
Stresi dhe trishtimi shpesh të çojnë drejt ushqimit si “ngushëllim”. Ëmbëlsirat dhe ushqimet e shpejta japin kënaqësi të momentit, por ndikojnë në rritjen e peshës.
Si ta zgjidhësh: Zëvendëso reagimin pasiv me veprim. Kur ndjen uri emocionale, bëj diçka tjetër: dil për një shëtitje, meru me punë shtëpie apo ndonjë aktivitet që të largon mendjen nga ushqimi.
Mungesa e kohës
Shpesh duket sikur nuk ka kohë për aktivitet fizik. Por në realitet, koha shpenzohet në telefon apo televizor pa ndonjë përfitim real.
Si ta zgjidhësh: Ul kohën e panevojshme në telefon dhe krijo një rutinë të thjeshtë. Edhe 30 minuta aktivitet fizik në ditë bëjnë diferencë. Mjafton disiplinë dhe vazhdimësi, qoftë në shtëpi apo në palestër.
