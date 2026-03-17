Vitamina që mbron zemrën dhe zvogëlon stresin

Një studim i fundit po u jep shpresë të madhe shkencëtarëve për të ardhmen. Është zbuluar një tjetër faktor që mund të ndihmojë në luftën kundër stresit, i cili konsiderohet i rrezikshëm në shumë aspekte.
“Fakti që vitamina B6 ndihmon në përmirësimin e shëndetit mendor nuk është diçka e re”, thotë për New York Times Jess Eastwood, pjesë e ekipit kërkimor të Universitetit të Reading në Angli.
Megjithatë, studimi i tyre e konkretizoi më shumë këtë lidhje. Ai tregoi se doza të larta të vitaminës B6 (100 mg në ditë për një muaj) i bënë pjesëmarrësit të ndiheshin më të qetë dhe më pak të stresuar. Ndërkohë, ata që morën placebo për të njëjtën periudhë nuk raportuan asnjë ndryshim në gjendjen e tyre emocionale.
Rezultatet sugjerojnë se përveç përmirësimit të humorit, vitamina B6 mund të ndihmojë edhe në situata më të ndërlikuara, pasi u vu re se ajo ul aktivitetin e trurit që lidhet me çrregullime më serioze psikosomatike.
Megjithatë, një kufizim i këtij studimi është se është realizuar me një numër relativisht të vogël pjesëmarrësish, rreth 500 studentë, ndaj përfundimet nuk mund të konsiderohen ende përfundimtare. Sidoqoftë, ai përbën një hap shumë të rëndësishëm në këtë drejtim.
Çfarë është vitamina B6
Vitamina B6, e njohur në terminologjinë mjekësore si piridoksinë, është një nga vitaminat e grupit B që gjendet shpesh në ushqime dhe përdoret gjithashtu si suplement ushqimor.
Ajo përdoret për trajtimin dhe parandalimin e disa sëmundjeve, si një formë specifike epilepsie që reagon ndaj piridoksinës, anemia sideroblastike, disa çrregullime metabolike, si dhe në disa raste helmimi nga kërpudhat.
Studimi i përmendur më sipër i shtyn shkencëtarët të analizojnë më në detaje ndikimin e vitaminës B6 në shëndetin mendor, veçanërisht në uljen e stresit.
Përveç kësaj, sipas një artikulli të Cleveland Clinic, vitamina B6 ndihmon trupin të ruajë nivele normale të homocisteinës, një aminoacid që është i rëndësishëm për prodhimin e proteinave, por që në nivele të larta mund të çojë në formimin e mpiksjeve të gjakut ose bllokimin e enëve të gjakut.
Studimet kanë treguar se nivelet e ulëta të vitaminës B6 në gjak mund të lidhen me një rrezik më të lartë për vdekje nga sëmundjet koronare të zemrës.
Pra, ka indikacione të qarta se vitamina B6 mund të kontribuojë në mbrojtjen e zemrës. Megjithatë, këto mbeten ende në fazën e kërkimit dhe kërkojnë konfirmim të mëtejshëm, ashtu si edhe roli i saj në reduktimin e stresit. Pavarësisht kësaj, shkencëtarët mbeten optimistë dhe besojnë se janë në rrugën e duhur.
