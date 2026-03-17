Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Deri në 10 vite burg! Greqia ashpërson ligjin kundër dhunës ndaj kafshëve
Transmetuar më 17-03-2026, 19:00

Greqia ka miratuar një paketë të re ligjore që forcon ndjeshëm masat kundër dhunës ndaj kafshëve, duke e klasifikuar këtë fenomen si krim të rëndë dhe jo më si shkelje të lehtë administrative.

Ndryshimet ligjore janë votuar unanimisht nga Parlamenti i Greqisë dhe parashikojnë dënime të ashpra për autorët e abuzimeve. Sipas ligjit të ri, personat që ushtrojnë dhunë ndaj kafshëve mund të përballen me deri në 10 vite burg, si dhe me gjoba që arrijnë deri në 50 mijë euro për çdo kafshë të dëmtuar.

Fokusi kryesor i ligjit është mbrojtja e kafshëve endacake, të cilat konsiderohen më të ekspozuara ndaj abuzimeve, përfshirë helmimin, torturën dhe vrasjen e qëllimshme.

Organizatat për mbrojtjen e kafshëve e kanë përshëndetur këtë vendim, duke e cilësuar një hap të rëndësishëm drejt trajtimit të dhunës ndaj kafshëve si një krim serioz dhe drejt rritjes së ndërgjegjësimit në shoqëri.

Sipas tyre, zbatimi i rreptë i këtyre masave pritet të ndikojë pozitivisht në krijimin e një mjedisi më të sigurt, jo vetëm për kafshët, por edhe për komunitetin në tërësi.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...