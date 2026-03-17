Tre palestinezë të vrarë dhe 12 të plagosur, Izraeli vazhdon shkeljen e armëpushimit në Gaza

Forcat izraelite vranë tre palestinezë, përfshirë një fëmijë, dhe plagosën 12 të tjerë sot, duke shënuar shkelje të re të marrëveshjes së armëpushimit në fuqi që nga 10 tetori, thanë mjekët, raporton Anadolu.
Shoqata e Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze tha në një deklaratë se viktimat u raportuan në një sulm ajror që shënjestroi një automjet civil në Al-Mawasi, në perëndim të qytetit Khan Younis.
Ajo nuk dha detaje të mëtejshme mbi gjendjen e të plagosurve. Dëshmitarët thanë për Anadolu se zona ku u godit automjeti është e mbushur me tenda që strehojnë civilë të zhvendosur.
Forcat izraelite kanë shkelur armëpushimin e 10 tetorit pothuajse çdo ditë, duke rezultuar në 671 vdekje dhe 1.779 plagosje, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.
Armëpushimi ka ndaluar luftën dyvjeçare të Izraelit në Gaza, e cila ka vrarë më shumë se 72 mijë palestinezë dhe ka plagosur rreth 172 mijë të tjerë që nga 8 tetori 2023, së bashku me shkatërrime të përhapura që prekin 90 për qind të infrastrukturës.
Sa herë e ka shkelur Izraeli armëpushimin në Gaza? Ja shifrat
Që kur armëpushimi hyri në fuqi, sulmet izraelite kanë vrarë të paktën 673 palestinezë dhe kanë plagosur 1,799 të tjerë.
Që nga shpallja e armëpushimit në Rripin e Gazës më 10 tetor 2025, Izraeli e ka shkelur marrëveshjen me sulme pothuajse të përditshme, duke vrarë qindra njerëz.
Izraeli shkeli marrëveshjen e armëpushimit të paktën 1,620 herë nga 10 tetori 2025 deri më 10 shkurt 2026, përmes vazhdimit të sulmeve nga ajri, artileria dhe të shtënave të drejtpërdrejta, raporton Zyra Qeveritare e Medias në Gaza.
Zyra tha se Izraeli qëlloi civilët 560 herë, bastisi zonat e banimit përtej "vijës së verdhë" 79 herë, bombardoi dhe granatoi Gazën 749 herë dhe shkatërroi pronat e njerëzve në 232 raste. Ajo shtoi se Izraeli kishte ndaluar gjithashtu 50 palestinezë nga Gaza.
Izraeli gjithashtu ka vazhduar të bllokojë ndihmën humanitare jetësore dhe të shkatërrojë shtëpitë dhe infrastrukturën në të gjithë Rripin e Gazës.
Al Jazeera ka ndjekur shkeljet e armëpushimit deri më sot.
Cilat janë kushtet e armëpushimit?
Më 29 shtator, Shtetet e Bashkuara zbuluan një propozim me 20 pika për t’i dhënë fund luftës gjenocidale të Izraelit në Gaza, për të liruar të burgosurit e mbetur të mbajtur në enklavë, për të lejuar hyrjen e plotë të ndihmës humanitare në territorin e rrethuar dhe për të përcaktuar një tërheqje trefazore të forcave izraelite.
Disa nga kushtet kryesore të fazës së parë, e cila është në vazhdim, përfshijnë:
Fundi i armiqësive në Gaza midis Izraelit dhe Hamasit
Heqja e bllokadës së të gjitha ndihmave në Gaza nga Izraeli dhe ndalimi i ndërhyrjes së tij në shpërndarjen e ndihmave.
Lirimi i të gjithë robërve të mbajtur në Gaza – të gjallë ose të vdekur – nga Hamasi
Lirimi i rreth 2,000 të burgosurve palestinezë dhe personave të zhdukur nga burgjet izraelite
Tërheqja e forcave izraelite në "vijën e verdhë"
Izraeli sulmon Gazën pothuajse çdo ditë
Sipas një analize nga Al Jazeera, Izraeli ka sulmuar Gazën në 137 nga 159 ditët e fundit të armëpushimit, që do të thotë se ka pasur vetëm 22 ditë gjatë të cilave nuk u raportuan sulme të dhunshme, vdekje apo lëndime.
Pavarësisht sulmeve të vazhdueshme, SHBA-të këmbëngulin se “armëpushimi” është ende në fuqi.
Ja shifrat më të fundit nga Ministria Palestineze e Shëndetësisë në Gaza, të cilat ndjekin viktimat nga 7 tetori 2023 deri më 17 mars 2026:
Të vrarë të konfirmuar: të paktën 72,249 persona, përfshirë 20,179 fëmijë
Të plagosur: të paktën 171,898 persona
